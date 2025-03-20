Çocukları sermayeye bırakmaya ‘devam’ dedi!

Emek Servisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuk işçiliğini meşrulaştıran ve adı sık sık iş cinayetleri ile anılan MESEM'ler için 'tam gaz devam' dedi. Bakan Tekin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk işçiliği içim "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında hayati konumda" dedi.

Tekin paylaşımında MESEM'e 'milli sorumluluk' diyerek "Bakanlık olarak millî bir sorumluluk gördüğümüz mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, özel yeteneklerini ve becerilerini tespit edip erken dönemde farkındalık oluşturmak için 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışıyla yeni adımlar attık. Sektörel iş birliklerimiz, beceri temelli eğitim yaklaşımımız ve genişleyen erişim imkanlarımızla mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MESEM’LER ÖLÜM DEMEK

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), çocukların okullardan alınarak sermayeye ucuz işgücü haline getirilmesine yol açıyor. Çocuklar devlet eliyle işçileştirilirken patronlar da teşvik ediliyor. MESEM kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 300 binini ise 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Öğrenciler, haftada yalnızca bir gün okul sıralarında oturabilirken dört gün işyerinde çalıştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM kapsamında yaşamını yitiren çocukların sayısını ise açıklamıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'ne göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde MESEM kapsamında atölyelerde, fabrikalarda, inşaatlarda çalıştırılan 9 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği biliniyor.