‘Çocuklarım da yardım etmese donacağım’

Artvin’de yaşayan emekliler, hayat pahalılığından dert yandı. Artvinli Temurhan Dede, “Gittim, aldım maaşımı, dört bin lira yakıta verdim bin lira harcadım, beş bin lirayla ay sonunu getireceğim. Çocuklarım yardım etmezse, soğuktan donarım” dedi.

Dede, şöyle devam etti: “Emekliyim, çalışmak istiyorum ama çalışacak gücüm yok. Omuzlarımdan sakatlığım var, keşke çalışabilsem. Aldığımız maaş 14 bin 500 lira ve bu parayla geçinmek çok zor. Daha önceki çalışmalarımda birikimimle birlikte bir evim var. O evim olmasa, asla geçinebileceğimi düşünemiyorum. Evimize üç tane emekli maaşı giriyor. Bu üç emekli maaşı ve evimiz kendimize ait olmasına rağmen geçinemiyoruz. Bir de tek emekli maaşıyla geçinen insanları düşününce, çok zor durumlar yaşıyor insanlar.”

Bir diğer emekli yurttaş ise şunları söyledi: “Yıllarca çalıştık devlet için. Emekliyiz, primlerimizi ödedik ama ödediğimiz primlerin bile karşılığını alamadık. Bu nasıl emeklilik sistemi? Asgari ücretin altında maaş alan bir emekliliği kabul etmiyorum. Merak ediyorum, bir milletvekilinin bir emekli maaşı ile bir ay geçinmesini tavsiye ediyorum.”