Çocuklarımız için direneceğiz

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla yayılan protestolarda 300’den fazla üniversite öğrencisi tutuklandı veya ev hapsi verildi. Aileler ise çocuklarının serbest bırakılması için mücadele etmeye kararlı. İzmir, Bursa ve İstanbul’da tutuklanan öğrencilerin aileleri BirGün’e konuşarak çocuklarının serbest bırakılmasını talep etti.

İstanbul Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınarak tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen üniversite öğrencisinin babası Avni Gündoğan, tutuklanan öğrencilerin akıbetinin bilinmediğinin altını çizerek “Çocuklarımız serbest bırakılsın. Pazartesi günü sınavları başlıyor, çocuklarımızın geleceğiyle oynamasınlar” diye duyurdu. Gündoğan, “Kızım gibi birçok öğrencinin sınavları başlıyor. Ailelerin ve avukatların çocuklara ulaştırmak istedikleri kitap ve sınav notları henüz ulaşmadı. Çocuklarımızın üniversiteler tarafından mazeretli sayılmasını istiyoruz. 9 günlük bayram tatilinde okullarda yetkili kimseye ulaşamadık ancak bugünden itibaren Anne-Baba Dayanışma Ağı’yla beraber üniversitelere gidip bölüm başkanları ve danışman hocalarıyla bu konuyu konuşacağız” dedi. Gündoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Sadece Yağmur, Umut Dilan değil… Tüm çocuklarımızın serbest bırakılsın. Biz ailelerin şu an tüm sorunları ortak ve Anne-Baba Dayanışma Ağı’yla beraber suçsuz olan çocuklarımız adına mücadelelerimizi sürdüreceğiz.”

KIZIMA DEMOKRASİYİ SAVUNMASINI SÖYLEDİM

“Üzülüyorum ancak kızımla gurur duyurum” diyen baba Gürdal Yiğit ise “Terörle mücadele şafak operasyonu yaptığında kızım evde yoktu. Biz kızımızı götürüp teslim ettik. Korkumuz yok, çocuğumuz geleceği için mücadele ediyordu” dedi. Yiğit, “Kızın Uludağ Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tiyatro bölümü 2. Sınıf öğrencisi. Haliyle sınavları için çok endişeliydi. El birliğiyle rahatlatmak istedik kızımı. Bayram görüşünde 1 defa gördüm kızımı ve öğretmenlerinden güzel destek mesajları ilettim. İçini rahatlattık. Kaldığı cezaevi şartları diğer öğrenciler kadar kötü değil. Biz okuması için kitap götürdük, kantinden defter ve kalem alarak bir şeyler yazmaya çizmeye devam ediyor” dedi.

Ailecek eylemlere katıldıklarını belirten Yiğit şu ifadeleri kullandı: “Tutuklanan çocuklarımızın yanlış yaptığı tek bir şey yok. Hepimiz anayasal hakkımızı kullandık. Benim kızım ortaokula giderken ‘Baba ben neyi savunacağım’ dedi bana. Daha o zaman ‘Kızım laikliği, eşitliği, demokrasiyi, adaleti savunursan bu ülke daha güzel bir yer olacak’ dedim. Kızım da dediklerimi yaptı ve demokrasiyi savundu. Bizim çocuklarımızı serbest bıraksınlar, bıraksınlar ki ülkeyi dünyayı güzelleştirmeye devam etsinler.”

TÜM ÖĞRENCİLER GELECEĞİNİ SAVUNDU

İzmir 2. Bölge Veli-Der yönetim kurulu üyesi Yusuf Çakır, artık öğrencilerin giremeyeceği sınavları düşünemediklerini yalnızca tutuklu kaldığı süreçte oğlunun ve diğer öğrenciler için cezaevi şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Çakır, “Bırakın sınavı. İzmir’de gözaltına alınarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderilen 6 öğrenci gözaltına alındığı günden bu yana yedikleri TOMA suyuyla ıslanan kıyafetleriyleler hala. Ne diş fırçası, ne bir iç çamaşırı… Hiçbir şey ulaştıramadık çocuklarımıza. Pazartesi günü girecekleri sınavı artık dert edemiyoruz. Yalnızca sağlıklarından endişe ediyoruz” dedi. “Ben de eylemlere katıldığım için gözaltına alınıp serbest bırakıldım” diyen baba Çakır “Çocuklarımız yalnızca demokratik anayasal haklarını kullandı. Hepsiyle gurur duyuyorum. Oğlum 16 kişilik bir tecritte kalıyor ve bir yaşlı beyefendi yerde yattığı için yatağını beyefendiye veriyor” diye konuştu.

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BUGÜN SİLİVRİ’DEYİZ

Anne-Baba Dayanışma Ağı duyuru yaparak bugün Metris Cezaevi’nde tutsak olan öğrencilerin bugün Silivri Cezaevine getirileceklerini duyurarak, herkesi dayanışmaya davet etti. SOL Parti üyeleri ise çağrıya kulak vererek 11.00’den itibaren tutuklu öğrencilerin aileleriyle dayanışmak adına Silivri’de olacaklarını duyurdu. Anne-Baba Dayanışma Ağı, “11:00’de hukuki dayanışma, yiyecek, içecek dayanışması için Silivri’deyiz. Metris’teki çocuklarımız da Silivri’ye getiriliyor. Çocuklarımızın arasında liseli çocuğumuz var. Çocuklarımız neredeyse biz de oradayız. Çocuklarımız anayasal ve demokratik haklarını kullandığı için tutuklandı, gözaltına alındı veya ev hapsi verildi. Çocuklarımızın serbest bırakılması için her dayanışma çocuklarımız ve biz anne-babalar için çok değerli. Apartmanımızda iş yerlerimizde, odalarda, sendikalarda, gönüllü çalışma yürüten vakıf, dernek, ağ ve platformlarda olan herkesi, tüm siyasi partileri “Çocuklarımızı serbest bırakın” çağrımız için ÇocuklarımızİçinBirİmza kampanyamıza desteğe davet ediyoruz” diyerek “Gelen dayanışma talepleri doğrultusunda Facebook hesabı da oluşturduk. Şu anda Anne Baba Dayanışma Ağı olarak X (Twitter), instagram, bluesky ve Facebook hesaplarımız var. Ortak mücadelemiz için birleşerek daha fazla sesimizi duyurabiliriz. Yardımlaşma ve dayanışmaya en ihtilacımız olan zamanlardayız. Çocuklarımız için birleşiyoruz" çağrısı yaptı.

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ÜNİVERSİTELİLER BİRLEŞİK MÜCADELEDE

Aileler dayanışma içerisinde cezaevlerinin önünde çocuklarının serbest bırakılması için mücadele ederken üniversitelerde “Akademik Boykot”a başlayan öğrenciler ise yaptıkları çağrıyla “Tüm arkadaşlarımızı alana dek mücadeleyi yükselteceğiz.” açıklamasını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin de aralarında olduğu birçok okuldan topluluklar, bugün saat 18.00’de Kadıköy’de toplanacaklarını açıkladı. Açıklamada “Tutuklu arkadaşlarımızla dayanışmayı büyütmek için buluşuyoruz” denildi.