Çocuklarımız için kazanmalıyız

Ebru ÇELİK

Portakal Plastik ve Porvil Çatı fabrikalarında çalışan, DİSK’e bağlı Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Gebze Şubesi’nde örgütlü 153 işçinin çıktığı grevin bugün 5’inci günü. Ocak ayında toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başladığı Portakal Plastik ve Porvil Çatı fabrikalarında anlaşma sağlanamadı. Sözleşmenin idari ve sosyal maddelerinde yeni haklar elde ederek bir uzlaşı sağlandığı ancak istenen zam talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, greve çıkan işçileri önceki gün ziyaret ettiğini ve ‘canlı bir grev duruşu’ olduğunu söyledi. Akyüz, “5 aylık toplantılar sonucunda işverenle anlaşmaya varılamadı. Hafta içi yapılan görüşmelerin ardından 7 Mayıs günü greve çıkıldı. Grev bir amaç değil, son çare. Umuyorum ki kısa zamanda, belki haftanın başında bir geri dönüş olur, ortak bir noktada buluşulursa imzalar atılır. Aksi takdirde süreç uzayacak. Şu an için bir görüşme zemini oluştu. Hafta içi tekrar görüşülür ve toparlanır diye düşünüyorum” dedi.

Anlaşmaya varılamamasının esas nedeninin ücret konusu olduğunu belirten Akyüz, konuşmasına şöyle devam etti: “Kök ücretin yaşanabilir bir seviyeye çekilmesi isteniyor. Geçen dönem bir kurucu sözleşme yapılmıştı, bazı yan haklar ve ikramiye alınmıştı. Bu yıl kök ücrete katkı sağlanması talep ediliyor. Enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz, bu da işverenlere fazla geliyor. Ama kök ücret baştan iyi olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Sonuçta bu işçiler onların işçileri, bizim üyelerimiz. Orada çalışacaklar, üretecekler ve kazançtan pay alacaklar. İşverenler piyasa koşulları, örgütsüz yerlerle rekabet gibi gerekçeler öne sürüyor ama ben hafta içi olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum.”

Portakal Plastik fabrikasında çalışan ustabaşı Tolga Önder, grevin beklediklerinden daha heyecanlı ve iyi gittiğini söyleyerek işçilerin işverenden talebini anlattı. Önder, “İşverene yüzde 140’lık bir teklifimiz vardı. 1 Ocak 2025’i kapsayan, geriye dönük bir teklifti bu. Bunu yüzde 95’e kadar revize ettik. İşveren yüzde 52’ye çıktı, fazlasını veremeyeceğini söyledi. 4 ikramiye istedik. İşveren 1’inci yıl 3, 2’inci yıl 4 ikramiye teklif etti, biz ilk yıldan itibaren. Anlaşamadık ve greve çıktık” dedi.

Önder, iki yıl önce sendikaya nasıl üye olduklarını şunları söyleyerek anlattı: “Sendikaya üye olana kadar 12 saat çalışıyorduk. 13 gün üst üste çalıştığımız dönemler oldu ve zorunluydu. Fazla mesai ücreti de alıyorduk. 2024’te maaşımız 30 bin liraydı ama mesaiyle 45-50 bin lira alıyorduk. Artık 8 saat çalışıyoruz ve mesai kalmadı. Yıllardır fazla mesaiyle çalışıp geçiniyorduk, o imkân da kalkınca ona uygun bir maaş istedik. Önemli olan eve ne kadar götürdüğümüzdü. Şimdi zamlı maaşımız bile geçinmemize yetmiyor."

Usta olmasına rağmen 31 bin 270 lira maaş aldığını ve bu maaşla geçinemediğini söyleyen Önder, konuşmasına şöyle devam etti: “Ev kiram 20 bin lira. Tek çalışan benim. Üç çocuğum var, ikisi okula gidiyor. 20 bin kira, yaklaşık 5 bin fatura derken bana 5-6 bin lira kalıyor. Aylık market alışverişim bile en az 10 bin lira tutuyor, ne kadar kıssak da bu rakamın altına düşemiyoruz. Çözüm olarak kredi kartlarına yükleniyoruz. Ben ustayım diye 30 alıyorum, 23 bin 500 liraya çalışan arkadaşlarımız da var. Onlar da 20 bin kira veriyorlar. Faturaları bile ödeyemiyorlar. Yeme içmeyi artık saymıyoruz.”

YEDİĞİM DÖNERİN YARISINI EVİME GÖTÜRÜYORUM

23 bin 500 maaşla geçinmeye çalışan işçilerden Ramazan Gökdemir, iki küçük çocuğunun olduğunu, eşinin çalışmadığını ve bu nedenle eve tek başına 23 bin lirayla bakmaya çalıştığını anlattı. Gökdemir, “23 bin 500 lira maaş alıyorum, 18 bin lira kira ödüyorum. Geriye kalan 5 bin lira ile fatura mı ödeyeyim, yeme içmeye mi vereyim, çocukların ihtiyaçlarını mı karşılayayım? Mecburen kredi kartına yükleniyorum. Ne yapayım ben? Kendimi mi atayım bir yerden? Bu çaresizliği nasıl atlatacağım” diye konuştu.

Tolga Önder ve Ramazan Gökdemir

“Çocuklar kantinden bir tost yese 20 lira. Günde 20, ayda 600 lira yapıyor. Ama zaten o 20 lira da yetmiyor. Harçlık veremiyorum. Annesi evde domatesli, peynirli ekmek yapıyor. Taze ekmek alacak gücümüz yok. Bu duruma düşmek çok kötü. Bunu anlatınca insanın konuşası da gelmiyor” diyerek geçinemediğini anlatan Gökdemir, “Ülkenin yarısı bu halde. Sendikamız, bazen bize döner ya da köfte ekmek getiriyor Ama onu bile çocuklar yesin diye eve götürüyorum” dedi.

Mücadelelerini kendilerinin yanı sıra çocukları için de kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Gökdemir, konuşmasına şu şekilde sonlandırdı: “Patronlar pirzolalarını yerken biz burada yağmurda, sıcakta çocuğumuza ekmek yedirebilmek için direniyoruz, dediğim gibi taze ekmek alamayacak durumdayız. Onlara iyi bir gelecek sunmak istiyoruz ama bizim geleceğimizi elimizden alıyorlar. Bu sadece bizim değil, çocuklarımızın geleceği de. Konuşunca insan daha da kötü oluyor. Kaç gündür içime atıyorum. Kursağımıza kadar yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Başaracağız. Bu mücadeleyi vereceğiz.”