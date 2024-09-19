‘Çocuklarımız mı size yük oldu?’

Haber Merkezi

Ülkede ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında taşımalı eğitime getirilen sınırlandırmaya yönelik tepkiler sürüyor. Bolu’da Eğitim Sen Bolu Şubesi ve Veli-Der, taşımalı eğitimin kaldırılmasına karşı Eğitim Yürüyüşü gerçekleştirdi. İzzet Baysal Anıtı önünden Bolu Valiliği’ne yürüyen eğitimciler, muhtarlar, veli ve öğrenciler ellerinde “eğitim hakkı engellenemez” ve “ulaşım hakkı, eğitim hakkıdır” yazılı döviz taşıdı.

Yapılan açıklamada konuşan ve Bolu merke

ze 12 kilometre uzaklıkta olan Oğulduruk köyünün Muhtarı İsmail Kaya, okulların açılmasıyla birlikte her yıl taşımalı eğitimle okula giden öğrencilerin bu yıl devlet tarafından okullara taşınmayacaklarını öğrendiklerini söyledi. Kaya, “Birkaç gün önce İl Milli Eğitim Müdürümüze derdimizi anlatmak için bir heyetle gittik. Kendisi bize daha önce de 25 köy muhtarının aynı nedenle geldiğini söyledi. Demek ki sorun büyük. Biz derdimizi kendisine de anlatmaya çalıştık. Bizler bu ülkenin köylüleriyiz, çok zor ekonomik koşullarda üretim yapıyoruz. Ekonomik kriz de zaten belimizi büktü” dedi.

TAŞIMALI EĞİTİM HAKKIMIZI İSTİYORUZ

“Bizlere diyorlar ki ya kendi imkânlarınızla getirin ya da çocuklarınız pansiyonlarda kalacak” diye konuşan Kaya, “Evlatlarımızdan ayrı kalmak ve bir yere emanet etmek zorunda değiliz. Sorarım size anne babayız yarım saatlik yol için evlatlarınızdan ayrı kalmak ister misiniz? Biz zaten köylerimize okul açılsın bizim çocuklarımız da güvenle okullarına gitsin istiyoruz. Okullarımızı kapattılar. Her şeye rağmen, taşımalı sistemle okullara gönderdiğimiz çocuklarımız için ‘Taşımayacağız bakın başınız çaresine’ diyorlar. Evlatlarımız ülkenin geleceği olan evlatlar değil mi? Devletimizin bu çocuklara karşı bir sorumluluğu yok mu?” diye sordu.

Kaya son olarak şunları aktardı: “Çocuklarımız mı size yük oldu? En büyük itibar, çocuklarımızın karnı tok, güvenle, temiz okullara gitmesidir. Eğitimden tasarruf olmaz! Eğitim bu ülkenin geleceğidir, yarınıdır. Çalmadık, çırpmadık, kimsenin hakkını da istemiyoruz, çocuklarımızın taşıma hakkını, eğitim hakkını istiyoruz.”