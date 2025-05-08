Çocuklarımız yoksa günümüz de yok

Haber Merkezi

Anne Baba Dayanışma Ağı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinden dolayı tutuklu bulunan gençler için Silivri Cezaevi'nin önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde "Çocuklarımız için adalet istiyoruz", "Anneler burada, evlatlarının yanında", "Çocuklarımızın yanımızda olmadığı gün bize Anneler Günü olamaz" döviz ve pankartları taşındı.

Yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlıklarından, yaşamlarından kaygı duyuyoruz. Biz ilk kez bir bayramı çocuklarımızdan ayrı geçirdik. Bu pazar Anneler Günü. Çocuklarımız serbest bırakılmazsa Anneler Günü'nde ilk kez ayrı geçireceğiz. Çocuklarımızın yanımızda olmadığı hiçbir gün, Anneler Günü olmayacak" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Biz anne-babalar, çocuklarımız için adalet istiyoruz. Biz anne-babalar, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadan başka ülkelerde değil, kendi ülkemizde eşit, özgür bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Biz anne-babalar, çocuklarımızın anayasal ve demokratik haklarını kullandığı için tutuklanmadığı, yaşamın en temel hakkı olduğunu biliyoruz. Biz anne-babalar, çocuklarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz."

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14 GENCE İDDİANAME

Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı. İddianamede, tutuklu 14 be tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK 299 maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Haklarında yeni dava açılan 14 tutuklu, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılmış 49 sanıklı davada da yargılanıyor. Bu dava 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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ESİLA OKULUNA DÖNSÜN

Kronik kalp ve böbrek hastası tutuklu öğrenci Esila Ayık avukatlarının tüm itirazlarına rağmen hâlâ tutuklu. Anne Baba Dayanışma Ağı’nın Silivri Cezaevi önündeki basın açıklamasına katılan Esila Ayık’ın babası Kemal Ayık BirGün’e konuştu. “Kızımı artık serbest bırakın” diyerek yetkililere seslenen Ayık şu ifadeleri kullandı: Kızımın bir suçu olmamasına rağmen içerde. Benim kızım öğrenci, okuluna gitmesi lazım. Ben şu an bütün gençler serbest bırakılsın diye Silivri önündeyim. Kızım en kısa sürede okuluna dönsün, eğitimine devam etsin istiyorum.” Öte yandan Esila’nın avukatları da “gündemden düşürmeyin” çağrısı yaptı. Göksun Canberk Uluğ, “Esila sağlık sorunlarına rağmen hâlâ tutuklu. Gündemden düşürülmemesi gerekiyor” dedi.