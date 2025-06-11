Çocuklarımızı geri alacağız

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Kaya, 2025 yılı Ocak ayında yaklaşık 2,5 yıldır kullandığı X hesabını sosyal medya üzerinden tanıştığı birine devretti. Ancak mart ayında bu hesap üzerinden yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 22 Mart tarihinde gözaltına alındı ve tutuklanarak Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Asıl paylaşımları yapan kişinin İtalya’dan gönderdiği itiraf videosu ve yazılı beyana rağmen Emre Kaya’nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Emre Kaya’nın yargılandığı davada ilk duruşma dün Gaziosmanpaşa Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Kaya’nın tahliyesine karar verdi.

Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklamada, "Dava sonuçlandı. Emre 80 gün süren tutukluluk sonucunda tahliye edildi. Tüm çocuklarımız tahliye edilinceye, ev hapsi, adli kontrol şartları kaldırılıncaya, tutuksuz yargılamalar sona erinceye kadar çocuklarımızın yanındayız" denildi.

Öğrencinin avukatı Adem Kaya, "Bu süreç gerçekten çok ağır. Çünkü hayatının hiçbir anında cezaevinin önünden dahi geçmemiş bir çocuk Emre. Hiçbir suç kaydı olmayan Emre’nin dosyadaki delil durumu da beraat almasına yeterli olmasına rağmen 80 gün tutuklu kaldı. Tahliye aldığımız için çok sevinçliyiz ancak bu sürecin yaşanmasından dolayı da çok üzüntülüyz" dedi.

Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada, "Bugün 80 gündür haksız, hukuksuz şekilde içeride tutulan Emre’nin tahliyesini duygusal anlar yaşayarak takip ettik. Umarım bundan sonra çocuklarımızın, gençlerimizin taleplerine kulak verirler. Bu cezalandırma sürecinin bitirilerek tüm çocuklarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi. Öte yandan 9 öğrencinin hala cezaevinde olduğuna dikkat çekildi.