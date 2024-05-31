Çocuklarımızı karanlığınıza bırakmayacağız

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ÇEDES kapsamında LGS’ye girecek öğrencileri sabah namazına götüreceği ortaya çıktı. Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Amacınızı biliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşandı. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencileri moral ve motivasyon adı altında sabah namazına götürecek. Müdürlük “ÇEDES Yıl Sonu Kültür Şenlikleri” kapsamında Mamak Merkez Camisi'nde düzenlenecek "Ailecek Huzurda Kıyamdayız, Gençler İçin Duadayız" etkinliği için okullara yazı gönderdi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, söz konusu etkinliğe tepki gösterdi. “Tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller iptal edilsin. ÇEDES Projesi geri çekilsin” yazılı pankartın taşındığı eylemde, “ÇEDES’le, yeni müfredatla ve bu yaptığınız etkinliklerle neyi amaçladığınızı biliyoruz” denildi.

KARANLIĞA TESLİM ETMEYİZ

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaların söz konusu etkinlikle sınırlı kalmadığına dikkat çekilen açıklamada, “İlkokul öğrencilerinin imam hatip ortaokullarına teşvik edilmesi yönünde de bir çaba içindeler. Çocukların kıyafetinden servisine yemeğine kadar karşılayacaklarını söylüyorlar. Ama bir şartları var; imam hatiplere kayıt olmak. Bu eşitsiz uygulama kabul edilemez” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “ÇEDES’le, yeni müfredatla ve bu yaptığınız etkinliklerle neyi amaçladığınızı biliyoruz. Kendisi gibi düşünene ‘adalet’ kendisi gibi yaşayana ‘sevgi’, kendisi gibi davranana ‘saygı’yı anlatıp, toplumu bölüp kutuplaştırmak istiyorsunuz. Kendi deyiminizle kindar bir nesil yetiştirmek istiyorsunuz. İmamlar derse giriyor, çocuklar okuldan alınıp camilere taşınıyor. Çevre, denilince aklınıza mezar temizliği, cami havlusu süpürme geliyor; üstelik bunu öğrencilere yaptırıyorsunuz. Bu karanlığa çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz.”