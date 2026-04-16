Çocuklarımızın hakkını istiyoruz

EMEK SERVİSİ

Doruk Madencilik işçileri’nin 13 Nisan’da tazminat ve ücret hakları için Eskişehir Mihalıççık ilçesinde Doruk Madencilik önünden başlattıkları Ankara yürüyüşünde en az 40 kilometre yol kat ederek Beypazarı çıkışına ulaştı.

Engebeli, dağlık alanların yoğun olduğu yol güzergâhı zorlasa da işçiler mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde devam eden yürüyüşte işçiler, geceyi Beypazarı’nda geçirmelerinin ardından sabah saatlerinde Beypazarı Meydanı’nda aile ve esnafla birlikte açıklama yaptı.

İşçilerin yürüyüşüne polis engel olmak istese de işçiler açıklamanın ardından kalan yollarına devam etti.

ANKA’nın haberine göre, sendika avukatlarından Av. Abdurrahim Demiryürek, yaptığı açıklamada “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubuyla çeşitli görüşmeler yapacağız. Olumlu sonuçlar hedefliyoruz. Kararlıyız, ısrarlıyız” diye konuştu. Bir madenci eşi de elektrik faturalarını ödeyemediklerinibelirterek "Çocuklarımız okulda yüzü yerde geziyor. Merdiven temizliğine gidiyorum. Gocunmuyorum. Eşimin arkasındayım" dedi.