Çocuklarımızın sağlığı tehlikede!

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları kontenjanlarının büyük kısmı boş kalırken bunu çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, iç hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi gibi bölümler izledi. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah, ortopedi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda kapattı. Son 5 yıldır benzer tablo ortaya çıkarken uzmanlar "Sağlığın ticarileşmesinin bedelini çocuklar ödeyecek" dedi.

2025 1. dönem TUS sonuçlarına göre, radyoloji, kulak burun boğaz, deri ve zührevi hastalıklar, ruh sağlığı ve hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, tıbbi patoloji, üroloji, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları, tıbbi mikrobiyoloji gibi bölümlerde açılan kontenjanların yüzde 100’ü dolarken, çocuk cerrahisi yüzde 45,38; çocuk sağlığı ve hastalıkları yüzde 58,42; göğüs cerrahisi yüzde 71,72 oranında kalması dikkat çekti.

Son yıllardaki TUS yerleştirme tabloları benzer sonuçları ortaya koyuyor. Çocuk hastalıkları ve cerrahi bölümlerine ilgi düşerken, cildiye, göz, radyoloji gibi branşlarda açılan kadrolar doluyor.

ALARM VERİYOR

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, son yıllarda Türkiye’de pediatri uzmanlığına yönelik ilginin alarm verici şekilde azaldığını vurgulayarak "2024 TUS sonuçlarına göre, pediatri en fazla kontenjan ayrılan branşlardan biri olmasına rağmen, kadroların yüzde 52’si boş kalmıştır, 2025’te ise bu oran yüzde 42 olmuştur. Oysa pediatri, sadece hastalık tedavisinden ibaret olmayan; her çocuğun sağlıklı, güvenli ve potansiyelini gerçekleştirebileceği bir yaşam sürmesini hedefleyen temel bir tıp dalıdır. Bu alana olan ilginin azalması, çocuk sağlığı hizmetlerinin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi. Bu sorunun sadece bireysel tercihlere indirgenemediğini kaydeden Kasapçopur, şöyle devam etti:

"Aşırı iş yükü, yetersiz hukuki koruma, sağlıkta şiddet, düşük ücret politikaları ve mesleki itibarsızlaştırma gibi nedenler, genç hekimleri pediatri uzmanlığından uzaklaştırmaktadır. Birçok hastanede bir çocuk hekiminin gücü ötesinde hastaya bakmak zorunda kalması; yenidoğan ve yoğun bakım ünitelerinde tek hekimle sürdürülen hizmetler, mesleki tükenmişliğe ve hizmet kalitesinde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Türk Pediatri Kurumu olarak çağrımız nettir: Bu kriz, yalnızca bir uzmanlık dalının değil, çocuklarımızın sağlıklı geleceğinin krizidir. Yetkilileri, karar vericileri ve tüm kamuoyunu, pediatriyi yeniden değerli kılacak politikalar geliştirmeye ve uygulamaya davet ediyor, sivil toplumun ve tüm çocuk sağlığı savunucularının desteğini bekliyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, tesadüflere bırakılamaz; her çocuk donanımlı bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına ulaşabilmelidir."

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Türk Pediatri Kurumu Başkanı

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TERCİH DEĞİL ASLINDA BİR UYARI

Türk Tabipleri Birliği Eski Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TUS sonuçlarını "Sağlık sistemimizin içinde bulunduğu derin yapısal krizi bir kez daha gözler önüne serdi" diye değerlendirdi. Adıyaman, şunları söyledi:

"Dahiliye, genel cerrahi, kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi tıbbın temel branşlarının önemli ölçüde tercih edilmemesi, sadece bir tercih meselesi değil, aynı zamanda uyarı niteliğindedir. Bu durumun arkasında, genç hekimlerin mesleki geleceklerine dair kaygıları, çalışma koşullarının ağırlığı, emeklerinin karşılığını alamama korkusu ve sistemin sağlık çalışanlarını değersizleştiren yaklaşımı yatmaktadır. Dahiliye ve cerrahi gibi branşlar, nöbet yükü, fiziksel yorgunluk, malpraktis tehdidi ve yoğun hasta popülasyonu nedeniyle gün geçtikçe daha az tercih edilir hale gelmektedir. 2025 TUS sonuçları gösteriyor ki dönüşen sağlık ortamı çocukları bile gözden çıkarmış. Sağlığın ticarileşmesinin bedelini çocuklar ödeyecek."