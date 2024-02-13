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Çocukların bıçaklı kavgasında 1 ölü

Eskişehir'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Güncel
  • 13.02.2024 15:24
  • Giriş: 13.02.2024 15:24
  • Güncelleme: 13.02.2024 15:28
Kaynak: DHA
Çocukların bıçaklı kavgasında 1 ölü

Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı.

 H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

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