Çocukların bıçaklı kavgasında 1 ölü
Eskişehir'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak: DHA
Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı.
H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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