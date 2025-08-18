Çocukların el frenini indirdiği otomobil dereye uçtu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından el freni indirilen otomobil dereye uçtu.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kalender Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, aracın el frenini indirdi. El freninin indirilmesiyle hareketlenen araç, sokağa paralel halde bulunan dereye uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.