Çocukların geleceği karartılıyor

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir’deki devlet okullarında velilerden "kayıt parası" ve "zorunlu bağış" adı altında para talep edildiğine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Arslan, uygulamanın Anayasa’ya ve bakanlık genelgelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Arslan, Anayasa’nın 42’nci maddesinde ilköğretimin parasız olduğunun açıkça hükme bağlandığını hatırlattı. Okul kayıtları döneminde velilerden haraç gibi para toplandığını belirten Arslan, "Eğitim hakkı alenen gasbediliyor. Paralı hale getirilen kayıt süreci, çocuklarımızın geleceğini karartıyor; fırsat eşitliğini yok ediyor" ifadesini kullandı.