Çocukların hayalleri kısa film yarışmasında

Bütün Çocuklar Bizim Derneği’nin 10. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan anısına çocuklara yönelik kısa film yarışması düzenleniyor. “Bütün Çocuklar Bizim Derneği Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları 2025 Kısa Film Yarışması”na 18-24 yaş arası gençler, belgesel veya kurmaca eserleriyle başvuru yapabilir.

Son katılım tarihi 31 Mart 2026 olan yarışmaya, günümüzde Türkiye’nin herhangi bir yerinde çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu ya da çocukların gözünden hayatı, onların hayallerini anlatan filmler katılabiliyor.

10 yıl önce “Bütün Çocuklar Bizim” diyerek çocukların hayatlarına dokunmak üzere yola çıktıklarını belirten Bütün Çocuklar Bizim Derneği Başkanı ve Kurmaca Kısa Film Kategorisi Ön Seçici Kurulu Üyesi Leyla Tekbulut, binlerce çocukla tanıştıklarını ve sayısız hikâyeye tanık olduklarını belirterek bu hikâyelerin belgelenmesini, Türkiye’de çocukluk hallerini anlatan bir film arşivi oluşmasını hedeflediklerini vurguladı. Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Belgesel Kısa Film Kategorisi Ön Seçici Kurulu Üyesi Ayşegül Cebenoyan ise “Çocuklarımızı sinemayla buluşturduğumuz yıllar boyunca iki alanda zorlandık. Birincisi çocukların yetişkinlerden daha kısa olan dikkat süresini göz önüne alan sanatsal filmler bulmak, ikincisi ise çocuklar için Türkiye’de üretilmiş filmler bulmak. Çok değerli kitaplarla dolu çocuk kütüphanemizin yanında bir de film arşivimiz olsun, farklı yaş grubundan çocuklarımızla arşivimizdeki filmleri izleyelim, tartışalım istedik" dedi.

BİNLERCE MİNİK SEYİRCİ

Bütün Çocuklar Bizim Derneği, Türkiye’nin dört bir köşesinden yaklaşık iki yüz bine yakın çocuğa ulaşarak onların yaşamını iyileştirmek adına pek çok proje gerçekleştirdi. Okul öncesi ve ilköğretim birinci kademedeki öğrencileri odağına alan derneğin üye ve gönüllüleri, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların nitelikli yaşam ve eğitim koşullarına sahip olabilmelerini hedefliyor. 2019 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden sinema eleştirmeni ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği gönüllüsü Cüneyt Cebenoyan’ın kaybının ardından yapılan bağışlarla Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu kuruldu. Sonrasında Bütün Çocuklar Bizim Derneği bünyesine dahil olan platform, nitelikli filmleri çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor.