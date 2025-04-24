Çocukların sevinci dört bir yanı sardı

Haber Merkezi

Yurdun tamamında dün çocuklar bayramlarını kutladı. Ankara’da merkez Anıtkabir oldu. Resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir, dolup taştı. On binler, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata’nın huzuruna çıktı. Çocuklarla birlikte büyükler de Anıtkabir’deydi.

DEPREM PANİĞİ

İstanbul’daki kutlamaların öğleden sonraki bölümüne depremin gölgesi düştü. Saat 12.49’da meydana gelen deprem sırasında Yeşilköy’deki bir okulda kutlamalar sürüyordu. Okulun bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler panik yaşadı.

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk sundu. CHP'nin sunduğu çelenkte "Millet Büyüktür" yazısı da yer aldı. Törene katılanların anıtın önünde fotoğraf çektirmesinin ardından İBB Başkanvekili Aslan gazetecilere açıklamada bulundu.

Aslan, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun en kısa sürede görevinin başına dönmesi ve millete hizmet etmesi için mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek, "Her gün mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Halk için mücadele etmeye devam ediyor. Kimse halkın üstünde değildir, halktan daha büyük değildir." ifadelerini kullandı.

EGE’DE ÇOCUKLAR KEYİFLİ

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bayram, İzmir'in Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Aydın'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler Hükümet Konağı'ndan Atatürk Spor Salonu'na kadar ellerinde bayraklarla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencileri, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda çocuklar gösteriler sundu.

Uşak

Kars'ın Akyaka ilçesinde bazı köylerde yapılan kutlamalar renkli görüntüler oluştu.

Kars

HASTA KÜÇÜKLERE SÜRPRİZ

Diyarbakır'da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hasta çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için özel ekip oluşturuldu. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yatarak tedavi gören, yaşları 4-15 arasında değişen 15 çocuğa bayram coşkusu yaşatmak amacıyla çalışma yürütüldü.