“Çocukların sevincine engel olan zihniyeti kınıyoruz”

Şavşat Dernekleri Federasyonu ve Şavşat Kültür Sanat Evi, İstanbul’dan davet edilen profesyonel bir tiyatro grubunun sahneleyeceği “Dans Eden Ev” adlı çocuk oyunuyla, Şavşatlı çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmak istedikleri ancak bu girişimlerinin bürokratik engellere takıldığını açıkladı.

Şubat ayında İlçe Milli Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmede, 25 Nisan akşamı için ilçedeki tek salonun kullanılabileceği bilgisi alındı.

Ancak salon tahsisi için Kaymakamlık makamından izin alınması gerektiği ifade edilince, gerekli dilekçeler ve tiyatronun senaryosu ile resmi başvuru yapıldı.

Federasyona iletilen ilk yazıda, Nisan ayı içinde etkinlik günüyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılacağı bildirildi.

Ancak Mart ayında gelen yeni bir yazıda, devlet kurumlarının programı olabileceği gerekçesiyle salonun 25 Nisan'da kullanılamayacağı belirtildi. Bunun üzerine federasyon yetkilileri yeni bir dilekçe sunarak salonun uygun olabileceği alternatif tarihleri talep etti fakat bu başvuruya herhangi bir yazılı yanıt verilmediği gibi farklı bir tarih önerisi de sunulmadı.

"YAŞANAN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Süreç ilerlemediği için Şavşat Kaymakamı ile makamında görüşen federasyon temsilcileri, Kaymakam'ın salonun dolu olabileceği yönündeki açıklamasının verilen sözler ve yazışmalarla çeliştiğini dile getirdi. Alternatif bir çözüm arayışı kapsamında Şavşat Belediyesi’nden destek istenerek düğün salonunun tahsisi sağlandı. Ancak yapılan değerlendirmede, düğün salonunun tiyatro gösterimi için teknik olarak uygun olmadığı sonucuna varılarak bu seçeneğin de iptal edildiği bildirildi.

Etkinlik kapsamında, yaklaşık 500 ilkokul öğrencisine kalemlik, kalem ve silgiden oluşan hediye setleri hazırlayan federasyon, bu hediyelerin sınıflarda öğretmenler aracılığıyla dağıtılması için okul müdürüyle görüştü. İlk görüşmede olumlu karşılanan proje, bir gün sonra federasyon logolarının kalemlikler üzerinde bulunması gerekçe gösterilerek reddedildi. Federasyon yetkilileri, bu karar değişikliğinin siyasi saiklerle alındığını, çocukların sevincinin ve sanatın önüne politik çıkarların konduğunu savundu.

Açıklamada, federasyon temsilcilerinin 23, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde akşam saatlerinde salonun önüne giderek gözlem yaptıkları ve her üç akşam da salonun kapalı, ışıksız ve tamamen boş olduğunu tespit ettikleri belirtildi. Bu durumun, salonun dolu olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. Tüm gözlemler fotoğraf ve video kayıtlarıyla belgelendi.

Şavşat Dernekleri Federasyonu ve Şavşat Kültür Sanat Evi, yaşanan bu sürecin sadece bir salon meselesi ya da birkaç hediyenin dağıtımıyla sınırlı olmadığını, Şavşat’ta kültüre, sanata, çocuklara ve halka duyulan saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün objektiflikten uzak, taraflı ve siyasi bir tutum içinde olduğu, kamu gücünü kişisel çıkarlar için kullandığı, eşinin siyasi bir pozisyonda bulunmasının da bu yaklaşımı beslediği ileri sürüldü.

Federasyon yetkilileri, yaşananlara sessiz kalmanın daha büyük haksızlıkların önünü açacağını belirterek, tüm Şavşat halkını çocukların mutluluğu ve sanatın gücü için dayanışmaya çağırdı. Şavşat’ın geleceğinin çocukların gülüşünde, sanatın ışığında ve halkın birlikteliğinde olduğuna inandıklarını vurgulayan açıklamada, yaşanan sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi.

"HERHANGİ BİR ETKİNLİK YOKTU"

Paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün tavrı, objektiflikten uzak, taraflı ve siyasi bir pozisyonun yansımasıdır. Şavşatlı olmasına rağmen Şavşat’a karşı sevgisiz, uzak ve çıkar odaklı bir tutum sergilemektedir. Bu kişinin kamu görevlisi olarak kalabilmek uğruna kaymakamları yönlendirdiğini, yanlış bilgiler verdiğini ve kamu gücünü kişisel güç için kullandığını biliyoruz. Eşinin Şavşat AK Parti Kadın Kolları Başkanı olması da bu tutumun neden bu kadar politik zeminlerde şekillendiğini açıkça göstermektedir. Bu insanlar liyakatsizliğin, halktan uzak olmanın, çocuklardan ve sanattan korkmanın somut temsilcileridir. Bir tiyatro oyununu çocuklara izletmeyi çok gören, bir kalemliği bile dağıttırmayan bu anlayışı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Bu süreçte yaşananlar asla unutulmamalıdır.

Bizler hazırlamış olduğumuz ve dağıtımına Okul müdürü eliyle izin verilmeyen kalemlik setini tören alanında Şavşatlı kadınlarla birlikte çocuklarımızla buluşturduk. Bu olay ne sadece bir salondur, ne sadece bir hediyedir. Bu, Şavşat’ta kültüre, sanata, çocuklara ve halka duyulan saygının ölçüsüdür. Ve görüyoruz ki bazı kamu görevlileri bu ölçüyü çoktan kaybetmiştir.

Bizler, Şavşat halkının evlatlarına duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Bugün yaşananları bütün açıklığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ne bir cümle fazladır, ne bir cümle eksiktir. Eksiği vardır, fazlası yoktur. Bu yaşananlara sessiz kalmak, gelecekte daha büyük haksızlıkların önünü açmaktır. Tüm Şavşat halkını, bu anlayışa karşı ses çıkarmaya, çocuklarımızın mutluluğu için birlikte durmaya davet ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz: Şavşat’ın geleceği, çocukların gülüşünde, sanatın gücünde ve halkın dayanışmasındadır.

Bizler, konunun takipçisi olarak 23 Nisan akşamı bizzat salona gittik. Kapalıydı. Işıklar yanmıyordu. Herhangi bir etkinlik yoktu. Aynı şekilde 24 Nisan akşamı da salona gittik. Yine aynı durum: Kapalı kapılar, ışıksız salon ve çevresinde hiç kimse yoktu. Ve 25 Nisan akşamı da yeniden salonun önündeydik. Salon tamamen boştu. Her üç akşam da hiçbir faaliyet yoktu. Bu tespiti fotoğraf ve kamera kayıtlarıyla belgeledik. Salonun dolu olduğu iddiasıyla reddedilen tiyatro etkinliğimizin, aslında hiçbir kamu faaliyetiyle çakışmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.”