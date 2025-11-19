Çocukların topladığı zeytinler sofralara

Seferihisar Belediyesi Masal Evi öğrencileri, Kavakdere Köyü’nde bulunan Seferihisar Belediyesi’ne ait zeytinliklerde düzenlenen etkinlik kapsamında zeytin topladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, hem çocuklara üretim kültürünü tanıtmayı hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunmayı amaçladı.

Minik öğrenciler tarafından toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi’ne ait Beyler Köyü Zeytinyağı Fabrikası’na götürülerek burada zeytinyağına dönüştürülecek. Üretilen zeytinyağları, belediyenin sosyal destek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Seferihisar’da üretimi ve dayanışmayı esas alan bir belediyecilik anlayışı sürdürüyoruz. Masal Evi öğrencilerimizin topladığı zeytinlerin ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza zeytinyağı olarak geri dönmesi bizim için büyük bir gurur. Hem çocuklarımız üretmenin değerini öğreniyor hem de ilçemizde güçlü bir dayanışma ağı büyüyor. Seferihisar’da kimse yalnız değil; paylaşarak çoğalan bir düzen kurmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.