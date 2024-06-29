Çocukların üzerinde oynadıkları traktör bahçeye devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tokat'ta çocukların üzerinde üzerinde oynadıkları traktör hareket edip bahçe duvarından düştü. Olayda, 10 yaşındaki Duran Efe K. hayatını kaybetti, 14 yaşındaki Y.K. ise ağır yaralandı.

Tokat'ta üzerinde oynadıkları traktörün hareket edip bahçe duvarından düşmesi sonucu 10 yaşındaki Duran Efe K. hayatını kaybetti, 14 yaşındaki Y.K. ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Semerci köyünde meydana geldi. Duran Efe K. ve arkadaşı Y.K. evlerinin önündeki traktörün üzerinde oynamaya başladı.

Bu sırada traktör hareket ederek 2 metrelik bahçe duvarından düştü.

Duran Efe K, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y.K. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y. K, ekipler tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.