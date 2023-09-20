Çocukların üzerine motosikletini süren gence 16 bin 380 TL ceza

Osmaniye’de okuldan dönen çocukların üzerine motosikletini süren gence 16 bin 380 lira para cezası verildi.

Olay, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi’nde meydana gelmişti. Kıl çadırlar yanında bulunan kavşakta üzerinde 3 öğrencinin olduğu motosikletin yol kenarında bulunan 2 küçük öğrencinin üzerine motosikleti sürerek korkuttuğu anlar telefon kamerasına yansımıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili harekete geçen Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek çocukların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet üzerindeki gençleri tespit etti.

Motosiklet sürücüsü gence ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 TL ve motosiklet sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplamda 16 bin 380 TL para cezası verildi.