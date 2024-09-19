Çocukların yarısı okula aç gidiyor

Haber Merkezi

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin bileşimiyle kurulan Ankara Okul Yemeği Koalisyonu, tüm kademelerde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini sağlamak üzere çalışmalarına başladı.

Veli-Der’in çağrısıyla öğrencilerin temel ihtiyaçları olan yemek ve temiz suya okullarda ücretsiz bir şekilde ulaşabilmeleri için oluşturulan Ankara Okul Yemeği Koalisyonu dün Mülkiyeliler Birliği’nde basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Gıda Mühendisleri Odası gibi sendika ve dernekler ile bazı akademisyen ve gazetecilerin katkısı ile oluşturulan koalisyon adına basın açıklamasını Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci yaptı. Deveci, başta çocuklar olmak üzere, yeterli ve dengeli beslenmenin herkes için temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

DİKKATSİZLİK ARTIYOR

Yetersiz beslenme, temiz ve içilebilir suya erişememe ve açlığın çocuklar üzerinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak olumsuz etkilere neden olduğunu kaydeden Cebeci, “Yapılan çalışmalar, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları yaşadıklarını, okul devamsızlık sürelerinin uzadığını ve okul başarılarında azalma olduğunu ortaya koymaktadır” dedi. Türkiye’deki gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon, gıda kalitesizliği ve güvencesizliğin birçok aile için sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalara erişimi zorlaştırdığını kaydeden Deveci, özetle şunları söyledi:

“Birçok ülkede çocukların temel günlük beslenmelerine destek olmak için okul yemeği programları uygulanmaktadır. Bu programların okullaşmayı artırdığı, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına olumlu etkisi olduğu, ani ekonomik krizlerin yarattığı şoklarda çocukları okulda tutan bir sosyal destek işlevi gördüğü, yani toplumun en kırılgan kesimlerine bir sosyal koruma ağı olarak işlediği birçok çalışmada ortaya konmuştur. Son yapılan araştırmalar, okul çağındaki çocukların en az yarısının okula aç gittiğini gösteriyor. Çocukların okulu bırakmasının çocuk açlığının artmasına, çocukların okuldan alınmasına, çocuk işçiliğinin artmasına ve erken yaşta evlilikler gibi birçok soruna neden olduğu görülmektedir.’’

DEVLET SORUMLULUK ALMALI

Koalisyon açıklamasında, beslenme yetersizliği sorununun çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden olduğuna dikkat çekerek "Bu sorunun çözülmesi, sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir. Beslenmenin temel bir hak olduğu hatırlanmalı, kamu kurumları sorumluluklarını yerine getirmelidir. Başta hükümet olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir" ifadelerine yer verdi.