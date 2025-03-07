Çocukların yarısı sosyal dışlanma riskiyle yaşıyor

Haber Merkezi

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, çocukların beslenme yetersizliğini TBMM gündemine taşıdı. Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun ve buna bağlı ortaya çıkan beslenme yetersizliğinin endişe verici bir noktaya ulaştığını ve acilen önlem alınması gerektiğini belirten Taşkent, “Türkiye'de çocuk yoksulluğu, son yıllarda önemli bir toplumsal sorun haline geldi. 0-17 yaş çocukların yüzde 42,7'si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu veriler, Türkiye'de her iki çocuktan birinin ciddi yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.” dedi.

Çocukların beslenme, sağlık ve eğitim hakkı gibi temel haklarından bile mahrum bırakıldığını ifade eden CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşken, konuyla ilgili araştırma önergesi verdi.