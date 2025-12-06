‘Çocukların yeri atölye değil, güvenli okullardır’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliğini meşrulaştırma projesi olan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) tepkiler sürüyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından yapılan açıklamada, “Çocukların yeri tehlikeli atölyeler değil, güvenli okullardır” denildi. Açıklamada, “Onlarca çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocuk işçiliğiyle mücadelenin daha fazla ertelenemeyecek kadar hayati olduğunu tüm topluma bir kez daha hatırlatmakta. Her çocuğun yaşam hakkı vardır; oyun oynamaya, hayal kurmaya, okula gitmeye hakkı vardır. Çocuklar, tarlada değil sınıfta; fabrikada değil okul bahçesinde olmalıdır" denildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan açıklamada ise çocuk işçilerin başına gelen ölüm ve yaralanmaların, güvencesiz çalışma koşullarının ihmal edilmesi ve kasten görmezden gelinmesi sonucunda artığının altı çizildi. Açıklamada şunlar söylendi: “Genel olarak işyerlerinin yanı sıra, MESEM kapsamında işçi çalıştıran işyerlerinin de denetlenmemesi ve gerekli yaptırımların uygulanmaması, çocukların yaşam hakları ile maddi ve manevi varlıklarını geliştirme haklarının ihlalini doğrudan kolaylaştırmaktadır."

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada MESEM'lerdeki çocuk ölümlerini protesto ettiği için 16 öğrencinin tutuklanmasını toplantı ve gösteri hakkına yönelik bir hak ihlali olduğu belirtildi.