Çocukların yüzde 14’ü bodur

HABER MERKEZİ

Türk Tabipler Birliği (TTB) üyelerinin Hatay’ın ardından depremin vurduğu Adıyaman’da yaptığı çocukların son durumuna ilişkin çalışma vahim sonuçları ortaya koydu.

Adıyaman’da 5 yaş altındaki 400’e yakın çocuğun beslenmesine ilişkin yapılan çalışma, çocuklarda bodurluğun arttığını gösterdi.

Çalışmanın yürütücülerinden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Zencir, çalışmada yetersiz beslenmenin bebek ve çocuk ölümleriyle yakından ilişkili olduğunu gördüklerini belirterek “Türkiye’de 2022’de bodurluk yüzde 5.5’ti. Ardından yaptığımız çalışma ile bu verinin Hatay’da arttığını gördük. Adıyaman’daki çalışmada bu veri daha da arttı yüzde 14.4’e çıktı” ifadelerini kullanarak yetersiz beslenmeyle görülen bodurluğun önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.