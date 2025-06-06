Çocukluğa engel demir parmaklık

Ülkedeki derin ekonomik kriz ve artan suç oranları, en çok çocukları etkiliyor. Resmi verilere göre, 2025 itibarıyla 174 bin çocuğun ailesi, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın raporları, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programına dâhil edilen 174 bin çocuğun ailesinin yanından alınma riski bulunduğunu ortaya koyuyor.

Suça sürüklendiği için cezaevine giren binlerce çocuğun yanı sıra yüzlerce çocuk da cezaevlerinde zorunlu konuk olarak bulunuyor. Annelerinin yargılama dosyaları nedeniyle cezaevinde bulunan çocuk sayısı 850’ye dayanıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör’ün TBMM’de açıkladığı veriye göre, cezaevlerinde annesinin yanında barındırılan 0-6 yaş grubundaki çocuk sayısı 849’a ulaşıyor.

KRİTİK DÖNEM

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Taşkın Özer, çarpıcı tablo ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Çocuklar için 0-6 yaş döneminin, karakterin, zekânın ve güvenlik duygusunun şekillendiği kritik bir dönem olduğunun altını çizen Özer, “Çocukluk döneminde maruz bırakılan olumsuz ortamlar, beynin öğrenme, hafıza gibi bölgelerinde yapısal ve işlevsel sorunlara neden olabilmektedir. Bu yalnızca bugünlerini değil, tüm yaşamlarını etkileyecek bir travmadır” dedi. Cezaevi koşullarında büyüyen çocukların sağlıklı sosyal ilişkiler kurmakta zorlanabileceğini söyleyen Özer, “Bu da hem eğitim hayatlarını hem de ilerideki toplumsal uyumlarını derinden sarsar. Bu nedenle, bu çocuklar için cezaevi dışında, pedagojik ilkelere dayalı barınma merkezleri kurulmalı, kreşler açılmalı, gelişimsel destek programları zorunlu hale getirilmelidir” dedi.

SOSYAL FELAKET

Ekonomik güçlükler nedeniyle ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuklarla ilgili de Özer, “Bugün Türkiye’de çocukların aileleriyle birlikte yaşama hakkı, yoksulluk tarafından tehdit edilmektedir. Bu tablo, Saray iktidarının yarattığı derin ekonomik eşitsizliklerin ve çökmüş sosyal devlet mekanizmalarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisidir. Bu tablo bir sosyal politika değil, bir sosyal felakettir” ifadelerini kullandı.

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TOPLAMI 5 BİNİ AŞIYOR

0-6 yaş arası çocuklar dışında da hükümlü veya tutuklu

olan da binlerce çocuk cezaevlerinde. Son açıklanan verilere göre 12-18 yaş arasında olan tam 4 bin 250 çocuk mahkûm ya da tutuklu. 0-6 yaş arası çocuklarla birlikte hapis tutulan toplam çocuk sayısı 5 bini aşıyor.

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42 BİNİ SUÇA SÜRÜKLENDİ

Yoksulluk ile büyüyen çocukların suça sürüklenme riski de her geçen gün artıyor. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerinde, 2024’te 132 bin 383 çocuğun suça sürüklendiği için hâkim karşısına çıktığı belirtiliyor. 2024’te çocuklarla ilgil alınan mahkûmiyet kararı sayısının 41 bin 488 olduğu bildiriliyor.