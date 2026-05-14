'Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı' Çanakale'de

İlk olarak 2010 yılında düzenlenmeye başlanan 'Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı'nın bu yıl on beşincisi, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği yürütücülüğünde ve çevrim içi ortamda Zoom uygulaması üzerinden 17 Mayıs 2026 tarihinde düzenleniyor.

Çanakkale'de kurulan Çocukluk Bizde Kalsın Derneği bugüne kadar temaları ve sunumları hayatın içinden gelen on dört çalıştay gerçekleştirdi. Bu yılki çalıştayın teması ise “Çocuk Edebiyatında Resimleme - Ayla Çınaroğlu'na Armağan”.

Çalıştay “Çocuk Edebiyatında Resimleme” temasında disiplinlerarası çalışmalar planlamak; temanın teorik ve pratik yönlerden irdelenmesi için ve pratikte karşılaşılan tutum ve davranışlara, hatalara ve eksikliklere ortaklaşa çözüm bulabilmek ve hayata geçirebilmek üzere yola çıkıyor.

Ücretsiz olan çalıştay, Çocuk Edebiyatında resimleme alanında üretim ve çalışmalar yapan, katkı sağlayan; ressam, çizer, illüstratör, sanatçı, yazar, şair, yayıncı, akademisyen, eğitmen, araştırmacı, çocuk hakları ve eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin ve ilgisi ve dikkati olan herkesin katılımına açık.

Çalıştay çevrim içi ortamda Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olup bağlantı adresi e-posta yoluyla talepte bulunanlara ulaştırılacak.