Çocukluk dört duvar arasında

Ülkedeki milyonlarca çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hak ihlallerinin gölgesinde geçirdi. Cezaevindeki çocuklardan, çocuk işçilere, şiddete maruz kalanlardan yaşamını yitirenlere dek binlerce çocuğun yaşadığı hak ihlalleri gözler önüne seriliyor.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı” raporuna göre 2025 yılında ülkede en az 892 çocuk önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdi. Gündem Hapishane’nin derlediği verilere göre son 10 yılda cezaevindeki çocuk mahpus sayısı ise yüzde 120 arttı.

SON 10 YILDA YÜZDE 120 ARTIŞ

Son 10 yılda çocuk mahpus nüfusundaki artış çarpıcı bir boyuta ulaştığına dikkat çekilen Gündem Hapishane’nin verilerine göre 10 yıl önce 2 bin 56 olan çocuk mahpus nüfusu, aradan geçen sürede yüzde 120 artarak 2026 yılının Nisan ayında 4 bin 524’e yükseldi.

Verilere göre, çocuk mahpus nüfusu, pandemi dönemindeki yasal düzenlemelerle geçici bir düşüş yaşasa da 2022 yılından itibaren yükselme eğilimine girdi. Çocuk mahpusların yüzde 28’sinin oranla 1260’ınun hükümlü olduğu aktarılan verilerde yüzde 72 oranla 3 bin 264’ü tutuklu olarak hapishanelerde bulunduğu vurgulandı. Öte yandan verilere göre 29 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’de ceza infaz kurumlarında 0–6 yaş arası 891 çocuk, anneleriyle birlikte hapishanelerde kalıyor.

892 ÇOCUK ÖLDÜ

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nin “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı” 2025 yılı raporuna göre 2025 yılında ülkede en az 892 çocuk önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdi.

Raporda, en az 103 çocuğun kamu kurumlarında yaşanan ve/veya kamu görevlilerinin ihmali ile ortaya çıkan olaylar nedeniyle yaşamını kaybettiği ifade edildi. Raporda ayrıca devletin koruyucu-önleyici politikaları, etkili hizmetleri, risk analizleri gibi önleyici mekanizmaları hayata geçirmemesiyle, düzenleme ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu en az 789 çocuk yaşamını kaybettiği belirtildi. Rapora göre en az 95 çocuk, çalışırken yaşamını yitirirken 5 çocuk MESEM kapsamında çalıştırılırken hayatını kaybetti.