Çocukluk evrenseldir

Tuğçe ÇELİK

Dünya çapında 300 milyondan fazla satan Saftirik (Diary of a Wimpy Kid) serisinin yazarı Jeff Kinney, yayınevi Epsilon’un davetiyle 10 yıl sonra yeniden İstanbul’daydı. ABD’li yazar ve çizer, gerçekleşen basın toplantısında serinin yeni kitabı ‘Saftirik Greg’in Günlüğü 20: Parti Aşkına’yı anlattı; çocuk edebiyatı ve dönüşümünü değerlendirdi.

“Dünya çok kutuplaşmış durumda. Kültürlerimiz birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden ortak noktalarımız hakkında yazmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Kutuplaşmış bir dünyada çocukluk deneyimi bizi birleştiren şey” diyen Kinney ile dijital çağda büyüyen çocukların değişen okuma alışkanlıklarını ve Greg’in bugünün ekran yoğunluğuna rağmen ‘eski kuşak’ karakterini korumasını konuştuk.

20 yıl önce oyun geliştiricisi olarak çalışırken yazarlığa yöneldiğini belirten Kinney, “Türkiye’deki çocuklar, benden farklı bir kültürden, dünyanın farklı bir yerinden olmalarına rağmen Greg’i kendilerine arkadaş gördü. Ben sadece ABD’deki çocuklar için değil, dünyadaki tüm çocuklar için yazıyorum. Çocukların ilgisine gerçekten değer şeyler yazmalıyız. Onları her şeyden önce birer okur olarak görmemiz gerekiyor” diyor.

Kinney, bugünün çocuklarının dijital evrende yetiştiğini, karakteri Greg’in ise bu çağın hızına tam olarak uyumlanmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Çocuklar bizim büyüdüğümüz dönemden çok farklı koşullarda yetişiyor. Kendi çocuklarım sosyal medya yerlisi, dijital kültürle büyüdüler. Greg ise bu açıdan daha eski kuşak bir karakter. Çok aktif, hareketli ama bir telefonu bile yok. Modern bir çocuk gibi görünmesine rağmen aslında benim çocukluğuma daha yakın. Kendi halinde, sıradan, her kesimin kendisini görebileceği, onlara çok benzeyen bir çocuğu yazmaya çalıştım.”

Okuma alışkanlığı konusunda çocukların kendi hızlarında ilerlemesinin önemine işaret eden yazar şunları söylüyor: “Ailemin çok parası yoktu. Bu yüzden çizgi romanlar aracılığıyla seyahat ediyordum. En sevdiğim çizgi romanlar Donald Duck ve Uncle Scrooge idi. Bu çizgi romanlarda ördekler tüm dünyayı dolaşıyordu. Ben de dünyayı bu şekilde tanıdım. Çocuklara sınırlayıcı bir okuma baskısı yapılması gerektiğine inanmıyorum. Okuma, onların ilgileri ve seviyeleriyle ilerlemesi gereken bir süreç. Pokémon seviyorsa Pokémon, köpekbalıklarını seviyorsa köpekbalıkları… O konuda kitaplar okumalılar. Zamanla gelişirler; benim kitaplarımdan da geçerler ve daha kapsamlı metinlere ilerlerler. Ben o yolculuğun sadece bir durağıyım.”

Serinin genişleyen ticari yapısı, uyarlamalar ve yan içeriklerle büyümesini nasıl yorumladığı sorusuna ise Kinney, kitapların hâlâ temel taşı olduğunu vurgulayarak yanıt veriyor: “Bu karmaşık bir süreç; çünkü benim çalışmamın merkezinde hâlâ kitaplar var. Kitaplar her şeyin asıl motoru. Diğer tüm unsurlar -uyarlamalar, yan ürünler, ticari eklemeler- kenarda duran tali bloklar. Kitapların en önemli unsur olarak kalmasını önemsiyorum.”

Kinney, popülerlik baskısı yerine okurla kurduğu sürekliliği bir ayrıcalık olarak gördüğünü belirtirken, çocuklara dair evrensel deneyimlerin yazının merkezinde yer aldığını vurguluyor.

Yazar, üretim sürecinde beklentilerin yarattığı ağırlığı baskı olarak tanımlamaktan da uzak durduğunu söylüyor: “Üzerimde giderek artan bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Bunu baskı değil, bir ayrıcalık olarak görüyorum. Çünkü bir yazar olarak böyle bir imkâna sahibim; bir okur kitlem var. Bu açıdan şanslı olduğumu hissediyorum. Kültürler ve nesiller arasında yazabilmek benim için inanılmaz bir ayrıcalık ve bunu asla hafife almıyorum.”

∗∗∗

GERÇEKLİKLERİNİ GERİ YANSITIYORUM

Jeff Kinney, “Derler ki kitaplar başka dünyalara açılan pencereler olabilir ama aynı zamanda aynalar da olabilir. Bir çocuğun kendi deneyimlerini yansıtılmış olarak görmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” diyor ve ekliyor: “Hepimizin ortak deneyimleri var. Zorbalar, arkadaşlıklar, evcil hayvanlar, aile… Bunlar dünyanın neresinde olursak olalım çocukların ortak gerçekliği. Ben de onlara kendi gerçekliklerini geri yansıtmaya çalışıyorum. Mizah merceği aracılığıyla kitaplarımda yapmaya çalıştığım şey de bu.”