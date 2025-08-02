Çocukluk tehlikede

Haber Merkezi

Öldürülen ya da yaralanan, karakolda dövülen, iş cinayetinde hayatını kaybeden, küçük yaşta evlendirilen ve yoksulluğa mahkûm edildiği için çetelerin hedefi haline gelip suça itilen çocuklar… Özellikle ekonomik krizin artışıyla son yıllarda neredeyse her gün bu konularda bir haber okuyoruz. Bu mesele o kadar büyüdü ki artık çocukların ‘çocuk’ olduğu bile tartışılır hale geldi. AKP iktidarı da bu konudaki sorumluluğunu üstünden atmak için destekçi role büründü. İktidarın eğitim, adalet ve ekonomi politikaları ülkeyi her geçen gün karanlığa sürüklerken bundan en çok etkilenen kesim çocuklar olmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri 2024” raporunu yayımladı. Rapora göre 2024 yılında güvenlik birimlerine getirilen mağdur veya suça sürüklenen çocukların oranı 2023 yılına kıyasla yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu. Bu çocuklardan 279 bin 620’si mağdur olarak 202 bin 785’i ise suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle güvenlik birimlerine geldi ya da getirildi. Geçen yıl suça sürüklenen çocukların 166 bin 175’i oğlan çocuklarından 36 bin 610’u ise kız çocuklarından oluştu.

Suça sürüklenen çocukların sayısı TÜİK’in verilerine göre son 5 yıldır artış göstermeye devam ediyor. Rapora göre 2020 yılında 112 bin 162, 2021’de 132 bin 104, 2022’de 206 bin 943, 2023 yılında 179 bin 19 ve 2024 yılında ise 202 bin 785 oldu. 2020-2024 arasındaki artış oranı yüzde 80,8 oldu.

TÜİK’in verilerine göre suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26'sına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

YÜZ BİNLERCESİ MAĞDUR

Verilere göre 2024 yılında 279 bin 620 çocuk güvenlik birimlerine suç mağduru olarak geldi. Rapora göre mağdur çocukların sayısı 2020 yılında 179 bin 331 iken bu sayı 2024 yılına dek 100 bin 289 arttı. Buna göre 2020 yılından 2024 yılına dek mağdur çocukların oranı yaklaşık yüzde 56 yükseldi.

TÜİK’e göre güvenlik birimlerine gelen mağdur çocukların yüzde 86,1'ini suç mağduru, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. 2020 yılından 2024 yılına dek ise cinsel suç mağduru çocukların oranı yüzde 41,1 arttı.

Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8’i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'ine bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

∗∗∗

EZGİ KOMAN: HAK TEMELLİ, KORUYUCU POLİTİKALAR GEREKLİ

“Veriler çocuklara yönelik işte koruma mekanizmalarının yetersizliğini, çocuk haklarının hayata geçirilmediğini, eşitsizliği ve ayrımcılığın sonucunu gösteriyor.

TÜİK’in istatistikleri bize bir sonucu gösteriyor ve bu sonucun ortaya çıkmasından sorumlu olanlar; yetişkinler, yükümlü olanlar devlet kanun yapıcılardır. Fakat istatistikler bize Türkiye’de çok acil çocuklarla ilgili acil bir hak temelli, insan haklarına, çocuk haklarına dayalı bir çocuk politikasına ve çocukları koruyucu mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Suça sürüklenen çocukların daha fazla cezalandırılması, cezaların artırılması gibi öneriler yapılan araştırmalarında gösterdiği üzere bir işe yaramıyor aksine çocuklar dışlanıyorlar ve suçla çok daha kolay ilişki kurabilir hale geliyorlar. Türkiye’de çeteler bu kadar olağanlaşmışken çocukların bundan muaf olmasını biz nasıl bekleriz? Burada önemli olan burada devletin yükümlülüğü, yetişkinlerin sorumluluğu, çocukların bu tür çetelerle ilişki kurmasının, önüne geçilmesi. Bir daha gerçekten Mattia Ahmet Minguzzi gibi bir çocuğunun öldürülmesini istemiyorsak hak temelli, koruyucu, önleyici politikalar geliştirmemiz şart.