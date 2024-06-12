Çocuktan işçi, çırak olmaz

Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’nde ortaya çıkan tablo çocuklar için umutsuz.

Haber Merkezi

Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2002’de çocukların çalıştırılmasını ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilen 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. ILO’nun bu ilanının ardından tüm ülkelerde çocuklara dair düzenlemeler yapılmaya başlandı. Türkiye’de ise, durum tam tersi oldu. Son yıllarda da AKP iktidarı, ‘Çıraklık Yasası’yla çocuk işçiliği teşvik etmeye başladı. “Mesleki eğitim” adı altında çocukların çalışmasının önü devlet eliyle açıldı.

Çocuklar okula gitmesi, oyunlar oynaması gereken yaşlarda çalıştırılıyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu sayı yaz aylarında ise 5 milyona yaklaşıyor.

DEVLET ELİYLE…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesi yayımladığı “Çocuk işçiler iş cinayetleri raporu” ile son 11 yılda yaşanan çocuk işçi ölümlerine dikkat çekti. Raporda, oynaması, gezmesi, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlaması, sağlıklı ve güvenli yaşaması gereken çocukların derinleşen yoksulluk temelinde, özellikle devlet eliyle de hızla işçileştirildiği vurgulandı.

İSİG Meclisi’nin hazırladığı raporda her yıl 60-70 çocuk işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği, son 11 yılda en az 695 çocuk işçinin iş cinayetlerinde hayattan koparıldığı söylendi. Bunun yanı sıra binlerce yaralanma, uzuv kaybı, ruhsal ve fiziksel gelişime vurulan darbelerin verilere yansımadığı ifade edildi.

Raporda MESEM uygulamasına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "MESEM’ler sermayenin ucuz emek rezervlerini doldurmanın dışında doğrudan patronlara finansman desteğinin de bir aracıdır. MESEM aracılığıyla ortaokulu bitiren öğrencileri örgün eğitimden kopararak haftanın (resmi olarak) dört günü bedava işgücü olarak patronların sömürüsüne sunan MEB şimdi de yaz döneminde ‘beceri geliştirme programı’ adı altında 7. ve 8. sınıftan itibaren tüm öğrencilerin katılabileceği ‘zanaat atölyeleri’ açıyor.”

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TEKSTİL ATÖLYESİ MEZAR OLDU

Adana’da, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde çalışan 11 yaşındaki Ahmet Avan, sabah saatlerinde gittiği iş yerinde asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı. Evrensel’in haberine göre Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nden bir gün önce hayatını kaybeden Ahmet’in bindiği asansörün bir süredir bozuk olduğu öğrenildi. Evrensel’e konuşan işçiler "Asansör bir çalışıyor, bir çalışmıyordu. Zaten bir süredir bozuktu" ifadesini kullandı. İHA ise geçtiği haberde çocuğun işçi değil, işyerine annesine ziyarete gittiğini öne sürdü.