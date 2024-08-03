Çocuktan katil yarattılar

TÜİK’in verilerine göre 2023’te 178 bin 834 çocuk suça sürüklendi. 71 bin çocuk yaralama, 1110’u ise öldürme suçlarından güvenlik birimlerine getirilirken istatistiklere göre suça sürüklenme yaşı 11’e kadar geriledi.

Mahir KANAAT

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı istatistikler, yüz binlerce çocuğun suça sürüklendiğini ortaya koydu. ‘2023 yılı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri’ verilerine göre çocukların karıştıkları olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,7 oranında azalarak 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların 242 bin 875 mağdur olurken178 bin 834’ü ise suça sürüklendi. Çocukların 84 bin 751’i bilgisine başvurma amacıyla, 15 bin 716’sı kayıp müracaatı sebebiyle, 11 bin 179’u kabahat işlediği iddiasıyla ve 4 bin 228’si ise bu nedenlerin dışında kalan sebeplerden güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

TÜİK’in verilerine göre en dikkat çekici yükselme ise suça sürüklenen çocukların karıştığı öldürme suçu oldu. Buna göre 2022 yılında 902 çocuk öldürme suçundan güvenlik birimlerine gelirken 2023’te bu sayı 1110’a yükseldi. TÜİK’in verilerine göre çocukların yüzde 39,8’i yaralama, yüzde 20,8’i hırsızlık, yüzde 7,7’si pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9’u uyuşturucu kullanmak, satın almak veya satmak, yüzde 4’ü ise tehdit suçları kapsamında güvenlik birimine getirildi.

Söz konusu birimlere mağdur olarak gelen 242 bin 875 çocuğun yüzde 89,7’sini suç mağduru, yüzde 10,2’sini ise takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Aynı zamanda 217 bin 915 çocuğun, yüzde 61,3’ü yaralama, yüzde 11,8’i istismar, yüzde 8,6’sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4’ü tehdit nedeniyle suç mağduru olarak güvenlik birimlerine geldiği aktarıldı.

SUÇA SÜRÜKLENME YAŞI 11’E DÜŞTÜ

Çocukların güvenlik birimlerine gelme veya getirilme nedenleri, yaşları ve cinsiyetlerine ilişkin verilerde yer verildi. Buna göre 11 ila 17 arası değişen yüz binlerce çocuk suça sürüklendi. Verilere göre 11 yaş grubu 9 bin 893, 12 ila 14 yaş grubundaki 51 bin 537 ve 15 ila 17 yaş grubundaki 117 bin 266 çocuk suça sürüklendi.

Aynı zamanda veriler de kabahat işleme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocukların yaşları da yer alırken şu şekilde sıralandı:

• 11 yaş: 42

• 12 - 14 yaş: 232

• 15 - 17 yaş: 10 bin 905

SUÇ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

2023 yılında suça sürüklenen çocukların karıştığı olayların bir kısmı şu şekilde sıralandı: