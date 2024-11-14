‘Coğrafyadan sorumlu olanların varlığı kader!’

Kültür Sanat Servisi

Cem Adrian X hesabından yaptığı paylaşımla Bingöl’de biletleri tükenen konserinin prosedür gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Geçen yıl da Yozgat’ta vereceği konseri iptal edilen Cem Adrian “Coğrafya kader falan değil. Coğrafyadan sorumlu olanların varlığı kader. Dinleyicilerimizle her imkânı zorlayıp kendi organizasyonumuzla ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm biletleri bitmiş Bingöl konserimizi prosedürler bahanesiyle iptal etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Hem üniversite hem belediyenin salon vermekten vazgeçtiğini belirten Cem Adrian sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu ülkenin her şehri bizimdir. Her yere gitmeye devam edeceğiz. Bingöllü dinleyicilerimiz… Bir başka bahara beraberiz.”