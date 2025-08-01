Çoğulculuk ilkesi gözetilsin istiyoruz

Haber Merkezi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ayşegül Doğan sürece ilişkin ‘Barış ve Demokratik Toplum’ görüşmelerini tüm Türkiye’de gerçekleştirdiklerini belirtti. 2 bini aşkın buluşmanın bitmek üzere olduğunu ifade eden Doğan, “Gidilmedik köy, belde kalmadı neredeyse. Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalıştık” dedi.

“Türkiye’nin onlarca yıldır en önemli konularında biri cezaevlerinde yaşanan sorunlar” diyen Doğan, şunları söyledi: “Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin, 1 Ağustos’ta başlayıp ağustos sonuna kadar sürdüreceğimiz açıklamalar cezaevinde haksız tutulan insanlarla ilgili dayanışma eylemleri bunlar da merkezi örgütlenme komisyonumuz tarafından planlanıyor. Yürüyüşlere, mitinglere ekolojik kıyıma karşı ses çıkarmaya barış ve demokratik toplum sürecini güçlendirmeye ve bir yandan da tabii 1 Eylül’e hazırlanmaya devam ediyoruz. MYK’mız 6 Ağustos’ta toplanıyor.”

Doğan komisyon tartışmasına dair, “İlk günden beri komisyon konusunda dair şunu belirttik; komisyon toplansın, üyeler belirlensin, çoğulculuk ilkesi gözetilsin ve komisyon usule, nitelikli çoğunluk, salt çoğunluk tartışmasına sıkıştırmadan komisyon usul göre üyeleriyle birlikte ortak bir karar versin. Önemli olan komisyonun işlevi. Bu işlevsellik için de gerekli yöntemi bir konsensüste belirlemesi” dedi. İsim tartışmasının sorulmasına dair, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Komisyon için “Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu” isimlendirmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Doğan, “İçinde kardeşliğin, dayanışmanın, demokrasinin, barışın, eşitliğin geçtiği kavramlara ilişkin yaklaşımımız son derece açık.