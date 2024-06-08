Çoğunluğu kaybeden ANC ‘birlik hükümeti’ peşinde

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'taki genel seçimde 30 yıllık iktidarında ilk kez meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresi (ANC), meclisteki diğer partileri de içine alacak şekilde “ulusal birlik hükümeti” kurulmasını hedefliyor. Partinin sözcüsü Mahlengi Bhengu-Motsiri, ANC'nin koalisyon görüşmeleri için meclisteki tüm partilerle irtibata geçtiğini açıkladı. Bhengu-Motsiri, seçim sonuçlarının halkın tüm partilerin birlikte çalışmasını istediğine işaret ettiğini belirtti.

ANC'nin bir önceki seçimde yüzde 57 olan oy oranı, yüzde 40'a düşmüştü. Meclis'teki 400 sandalyeden 159'una sahip olan ANC'nin, koalisyon için kapısını çaldığı partiler arasında beyazların egemenliğinde olan 87 sandalyeli ana muhalefet Demokratik İttifak (DA), 58 sandalyeli Ulusun Mızrağı (MK), 39 sandalyeli Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) bulunuyor. DA, ANC ile koalisyona sıcak bakarken eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın MK'si ANC ile koalisyonu reddediyor, EFF yönetimi çekimser tavır sergiliyor.