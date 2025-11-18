COINO dahil 16 şirkete düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan 32 milyar TL'lik bir suç şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suçtan elde edilen malvarlığını aklama iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında COINO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen 11 kişiden 6’sı tutuklandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 5’i yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebi reddedilen şüpheliler için ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine itiraz edildi.

Adli kontrole sevk edilen 1 şüpheli için konutu terk etmeme, 6 şüpheli için yurt dışı çıkış ve imza adli kontrolü kararı verildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, COINO A.Ş. dahil 16 şirkete toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu ve 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklama istemi ise mahkemeye sevk edildi.