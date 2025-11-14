COINO Nedir? COINO Kapatıldı mı? Kripto Platformuna Büyük Operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ hakkında çok kapsamlı bir operasyon düzenlendi. “Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlarından elde edilen gelirlerin COINO üzerinden aklandığının tespit edilmesi üzerine 17 zanlı gözaltına alındı ve şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Peki COINO nedir, COINO kapatıldı mı, platform tamamen kullanıma kapandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde.

COINO NEDİR?

COINO, kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösteren bir anonim şirkettir. Kullanıcıların kripto para alım satımı yapabildiği bu sistemin, MASAK raporları ve savcılık incelemesine göre suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma dosyasına göre, COINO AŞ hesaplarına özellikle 2024 Temmuz–Aralık ve 2025 Ocak–Mayıs dönemlerinde çok yüksek miktarda para girişi olmuş, bu rakamlar normal kullanıcı hareketleriyle uyumlu bulunmamıştır.

Şirket Hesaplarına Giren Paralar

Dönem Toplam Para Girişi 2024 Temmuz–Aralık 211.563.563 TL 2025 Ocak–Mayıs 11.948.942.887 TL

COINO KAPATILDI MI?

COINO tamamen kapatılmadı ancak devlet kontrolüne geçti.

Platformun tamamen kapanmaması için, olası gerçek kullanıcıların mağdur olmaması adına TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) şirkete kayyum olarak atanmıştır. Böylece sistem kontrol altına alınmış, tüm hesaplar incelemeye alınmış ve şirket üzerindeki yönetim yetkileri tamamen devlete geçmiştir.

Kısacası, platform kullanıcı erişimi bakımından askıya alınmış durumda olup tüm işlemler devlet gözetimine alınmıştır.

OPERASYONUN DETAYLARI: 17 GÖZALTI VE MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM

Başsavcılık açıklamasına göre, COINO üzerinden işlenen suçlarla ilgili soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 şüpheli tespit edilmiş olup bunlardan 1’i yurt dışında, 2’si ise cezaevinde bulunmaktadır.

Soruşturmanın Tespit Ettiği Ana Bulgular

COINO hesaplarının 2024 ikinci yarısından itibaren olağan dışı büyüme gösterdiği, 2025’te para girişinin 12 milyar TL’yi geçtiği .

. Şirket hesaplarından 12,3 milyar TL ’nin yurt dışı kripto platformları dahil olmak üzere tüzel kişilere aktarılması.

’nin yurt dışı kripto platformları dahil olmak üzere tüzel kişilere aktarılması. 282 milyon TL’nin gerçek kişilere gönderilmesi.

Platformda 769 milyon USDT giriş ve 769 milyon USDT çıkış olduğu.

giriş ve çıkış olduğu. Bunlardan 330 milyon USDT ’nin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarılması.

’nin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarılması. COINO’ya para gönderen yüzlerce kişi hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan kayıt bulunması.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve yakınlarına ait toplam değeri 637 milyon TL olan mal varlıklarına el konuldu.

Varlık Türü El Konulan Sayı Toplam Değer Araç 10 637 milyon TL Taşınmaz 7 Şirket 16 (COINO AŞ dahil)

COINO AŞ’nin de içinde bulunduğu toplam 16 şirket hakkında el koyma kararı verilmiştir.

COINO ÜZERİNDEN NASIL SUÇ İŞLENDİ?

Soruşturma bulgularına göre suç örgütleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde ettikleri gelirleri şu şekilde akladı:

Suç gelirleri bireysel ve kurumsal hesaplara yatırıldı. Bu paralar COINO AŞ hesaplarına aktarıldı. Paralar kripto varlığa dönüştürüldü. Herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara ya da yurt dışındaki kripto platformlarına gönderildi.

Böylece para izi takip edilemez hâle getirilerek “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu işlendi.

COINO kapandı mı?

Platform tamamen kapatılmadı ancak tüm yönetimi TMSF’ye devredildi. Kullanıcı işlemleri durduruldu.

Neden COINO’ya operasyon düzenlendi?

Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin COINO üzerinden aklandığı tespit edildiği için.

Kaç kişi gözaltına alındı?

Toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Ne kadar mal varlığına el konuldu?

Toplam değeri 637 milyon TL olan araç, şirket ve taşınmazlara el konuldu.

COINO kullanıcıları mağdur olacak mı?

Mağduriyetlerin önüne geçmek için TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma süreci tamamlanana kadar hesaplar inceleme altındadır.