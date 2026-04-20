Çok denediler inandıramadılar

CHP, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyona tepki göstermek için Ataşehir’de yürüyüş düzenledi. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşün ardından belediyenin önünde açıklama yapıldı. Gözaltında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, mesajında, "Bu operasyon daha önce defalarca denendi, kimseyi inandıramadılar" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Devletin kurumsal çöküşünün üzerini örtmeye çalışıyorlar" tepkisini gösterdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ise, "Çocuklarımız ve geleceğimiz için kararlılıkla mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız" mesajını gönderdi.

CHP tarafından düzenlenen yürüyüşe binlerce yurttaş katıldı. Yürüyüşte açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ataşehir tarihinin en kalabalık yürüyüşlerinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel bu akşam İstanbul’da olacak. Yarın (Bugün) Genel Başkanımız, MYK’yı İstanbul’da topluyor. Yarın (bugün) Akşam saat 20.00’de Genel Başkanımız sayın Özgür Özel öncülüğünde Ataşehir Belediyesi’nin önünde bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

SANDIKTAKİ İRADEYİ GASP

Çelik, şunları söyledi: "Neden gerçekleştiriyoruz bu yürüyüşü? Millet iradesine sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Ataşehir halkının iradesine sahip çıkmak için. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel örgütlü hayatın içerisinden gelen, partinin Gençlik Kolları’nda çalışmış, partinin ana kademesinde çalışmış, genel başkan yardımcılığı yapmış, TBMM’de ülkemize milletvekili olarak hizmet etmiş. Seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanı seçilmiş, rekor bir oy almış. Şimdi bir gece yarısı operasyonla, ne ile suçlandığı bilmeden, Ataşehir Belediye Başkanımızı Vatan Emniyet’in bodrum katında, kötü koşullarda tutuyorlar."

Yoğun katılımın gerçekleştiği yürüyüşe katılanlar, Ataşehir Belediyesi’nin önüne geldi. Burada gözaltında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in mesajı okundu. Adıgüzel, şunları söyledi: "Gece yarısı evimden, eşimin yanındayken gözaltına alındım.

Maalesef benimle birlikte çok sayıda yol arkadaşım, bürokrat arkadaşlarımız da gözaltına alındı. Bu operasyon daha önce defalarca denendi, kimseyi inandıramadılar. Benim gece gündüz nasıl çalıştığımı bilen Ataşehirlileri de inandıramayacaklar. Herkes biliyor; eşit hizmet anlayışımıza, değerlerimize ve en önemlisi sizin sandıkta ortaya koyduğunuz iradeye yöneliktir."

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Adalet ve demokrasiyi hayatından çıkarmış iktidar, koltuğunu korumak için her şeyi yapmak istiyor, her kötülüğü denemek istiyor. Milli irade hırsızlığını tek siyasi strateji ve bir mücadele yöntemi olarak görüyorlar.

Meseleyi İstanbul, Bursa, Ataşehir meselesi değildir. Mesele Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin meselesidir. Mücadelemiz, cumhuriyet ve demokrasi mücadelesidir. Bir ve birlikte olacağız. Çocuklarımız ve geleceğimiz için kararlılıkla mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız."