Çok kazanandan sıfır vergi rejimi

Ekonomi Servisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta duyurduğu ülkeyi vergi cenneti haline getirme planının ilk yasal adımları gelmeye devam ediyor. Yabancı sermayenin ülkede vergi teşvik ve istisnalarıyla yatırım yapmasının önü açıldı. Merkezi yurt dışında olan şirketlere sağlanan vergi istisnaları genişletilirken indirim oranları artırıldı. Patronlar, teşviklerden artık daha kolay ve daha fazla faydalanacak.

Yarattığı ekonomik krizin faturasını yurttaşa kesen AKP iktidarı, patronları beslemeye devam ediyor. Rejimin "Türkiye Yüzyılı’nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez" adıyla andığı ve Erdoğan'ın, "Türkiye’yi küresel bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız" diyerek yeni ekonomi programı olarak duyurduğu düzenlemeler, vergi adaletsizliğini derinleştirdi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurtdışı kazançlarına yönelik vergi avantajlarında devasa değişikliklere gidildi. İştirak kazançları ve hizmet ihracatındaki istisna ile indirim oranları önemli ölçüde artırıldı.

Yurtdışındaki şirketlerden elde edilen kâr paylarının vergilendirilmesinde sermayeyi sevindirecek esneklik sağlandı. Daha önce yurt dışı iştirak kazançlarından istisna alabilmek için gereken yüzde 50 ortaklık payı şartı yüzde 20’ye çekildi.

Şirketlerin yurtdışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan yüzde 50 istisna oranı, kazancın beyanname tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80’e yükseltildi.

SERMAYE VERGİDEN ARINIYOR

Hizmet çekişli büyüyen ekonomide en çok kazanan hizmet ihracatçısı vergiden adeta arındı. Yazılımdan sağlığa, mimarlıktan eğitime kadar yurtdışına hizmet veren işletmeler için vergi yükü sıfırlandı. Daha önce kazancın yüzde 80’ine uygulanan gelir ve kurumlar vergisi indirimi, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 100’e çıkarıldı. Faturanın yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi ve elde edilen kazancın beyanname süresine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi zorunluluğu korundu. Teşvik, mimarlık, mühendislik ve tasarım; yazılım, veri işleme, veri analizi ve saklama; tıbbi raporlama, ürün testi ve sertifikasyon; çağrı merkezi ve muhasebe kaydı tutma; eğitim ve sağlık hizmetlerini kapsıyor.

Yeni düzenleme ile ülkedeki yatırımcıların yurtdışı ortaklıklarından elde ettikleri kârları ve hizmet ihracı gelirlerini Türkiye'ye getirmeleri durumunda ödeyecekleri vergi miktarı neredeyse tamamen kaldırılmış oldu.

İktidarın sıradaki adımı, İstanbul Finans Merkezi'nin vergiden arındırılmış bölgeye dönüştürülmesi olacak. Ayrıca, yabancı sermaye için planlanan teşviklerle son üç yıl içinde Türkiye’de vergi mükellefi olmayan ve yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’ye gelmeleri halinde, 20 yıl boyunca yurtdışı kaynaklı gelir ve kazançları vergilendirilmeyecek. Yurtdışında bulunan para, altın ve menkul kıymetler de vergisiz, sorgusuz yurda taşınabilecek.