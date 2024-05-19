Çok kutuplu dünya gerçeğe dönüşmeli

Rusya ve Çin, ABD’ye karşı safları sıklaştırıyor. Putin yeniden seçildikten sonra ilk ziyaretini Pekin’e yaptı. Şi ve Putin, ABD'yi Soğuk Savaş mantığıyla hareket edip, bloklar arası cepheleşme yaratmakla suçladı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'i ziyaretinde iki ülke, birbirlerini "öncelikli ortak" olarak tanımlarken Batı dışı iki büyük güç olarak stratejik yakınlaşmayı ve dayanışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Yeniden Devlet Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir kez daha "Batı dışı iki büyük güç olarak aynı safta dayanışma içinde olacakları" mesajını verdi.

İki lider, "Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığının Derinleştirilmesi" başlıklı ortak açıklamada iki ülke birbirlerini "öncelikli ortak" olarak tanımladı.

EN BÜYÜK TEHDİT ABD

Şi ve Putin, açıklamada ABD'yi Soğuk Savaş mantığıyla hareket edip, bloklar arası cepheleşme yaratmakla suçlayarak Washington'ın, "dar grupların güvenliğini bölgesel güvenliğin üzerine koyduğunu, bunun tüm ülkeler için güvenlik tehdidi" yarattığını savundu.

Çin ve Rusya arasındaki ilişkinin, "Soğuk Savaş'ın askeri-siyasi ittifak modelinin ötesine geçtiğini" vurgulayan iki lider, dünyanın artık çok kutuplu olduğunu, bu yüzden kaynakların ve fırsatların yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri gözeterek yeniden dağıtılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

BAĞIMSIZ GÜÇLER

Şi ve Putin, ülkelerini "çok kutuplu dünyayı inşa etme sürecindeki bağımsız güçler" olarak tanımlarken "Çin ve Rusya, çok kutuplu bir dünyanın gerçeğe dönüşmesini, uluslararası ilişkilerin eşitlik ve düzen içinde demokratikleşmeyi teşvik edecek, adil ve rasyonel birçok kutuplu dünyayı inşa etmek için çabalarını birleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Batı'nın yaptırım baskısına karşı "ülkelerinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını" belirten liderler, her türlü müdahaleye karşı direneceklerini söyledi.

STRATEJİK KOORDİNASYON

Çin'in ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı bir dönemde Rusya ile yakın bir işbirliğini örgütlüyor. BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

Şi ve Putin, açıklamada "Ukrayna Krizi'nin siyasi çözümünün doğru yol olduğunu" ve "tüm ülkelerin güvenlik çıkarlarına ve kaygılarının dikkate alınması gerektiğini" vurguladı. Çin ile ABD arasında jeostratejik rekabetin arttığı bir dönemde başlayan Ukrayna Savaşı, Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan iki ülkeyi yakınlaştırıyor.

YAPTIRIMLARA MİSİLLEME

Öte yandan Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik misillemelerine bir yenisini ekledi. Deutsche Bank’ın ülkedeki varlıklarına el konulmasına hükmedildi.