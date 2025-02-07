‘Çok kutuplu dünya’ sözüne destek verdi

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Moskova’dan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “çok kutuplu dünya” açıklamasına destek geldi. Rubio, geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş sonrası oluşan tek kutuplu dünya düzeninin bir aykırılık olduğunu ve dünyanın artık çok kutupluluğa geçtiğini ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rubio’nun açıklamalarından ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek “Bu, Başkan Putin’in anlayışıyla uyumlu bir söylem. Bu tür söylemleri destekliyoruz” dedi.