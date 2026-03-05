Çok Kutuplu Dünya ve Avrupa’nın Yeni Sınavı

Zafer TAŞKIN

Yüzyılın ikinci çeyreğine girerken küresel siyasal ekonomi, neoliberal dönemin yapısal krizlerinden doğan yeni bir tarihsel evreye girmiştir. Soğuk Savaş sonrasında ABD hegemonyası altında şekillenen düzen; serbest ticaret, finansallaşma ve uluslararası kurumlar aracılığıyla küresel sermaye birikimini yönlendirmiştir. Ancak 2008 finansal krizi, derinleşen gelir eşitsizlikleri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin yükselişi, bu düzenin tarihsel sınırlarına ulaştığını açık biçimde ortaya koymuştur.

Bu çalışma, küresel kapitalizmin güncel krizini ele almakta ve bu krizin Avrupa Birliği içindeki yansımalarını Almanya ve Fransa örnekleri üzerinden incelemektedir. Temel soru şudur: Neoliberal hegemonyanın çözülmesi, Avrupa’da çok merkezli bir güç yapısını mı ortaya çıkarmaktadır, yoksa belirli aktörler aracılığıyla yeni bir hegemonik düzen mi inşa edilmektedir?

SERMAYE, DEVLET VE GÜÇ DENGELERİ

Küresel kapitalizm; sermaye birikiminin yoğunlaşması, uluslararasılaşması ve devletler arası rekabetle karakterizedir. Ekonomik güç, artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; teknoloji, finansal ağlar ve jeopolitik etki¹¹ ile birlikte düşünülmektedir. Kriz dönemlerinde bu dinamikler daha görünür hâle gelir: Sermaye yeni pazarlar arar, devletler ise bu süreci düzenlemek ve istikrarsızlığı yönetmek için daha doğrudan müdahalelerde bulunur².

Devlet, tekil bir sermaye fraksiyonunun basit bir aracı değildir. Aksine devlet; farklı sermaye blokları ile emek sınıfları arasındaki güç ilişkilerinin yoğunlaştığı bir mücadele alanıdır. Bu nedenle devlet politikaları, hegemonik projelerin somutlaştığı ama aynı zamanda çelişkilerin de keskinleştiği bir zemini temsil eder³. Almanya ve Fransa örnekleri, bu çelişkili rolü anlamak açısından merkezî öneme sahiptir.

NEOLİBERALİZMİN KRİZİ VE YENİ MÜDAHALE STRATEJİLERİ

Neoliberal dönem, 1970’lerden itibaren devletin ekonomik rolünün sınırlandırılması, özelleştirmeler ve finansal piyasaların serbestleştirilmesi ile tanımlanmıştır. Bu model, küresel sermaye için yeni kâr alanları yaratmış; ancak aynı zamanda yapısal kırılganlıkları derinleştirmiştir.

2008 krizi sonrasında neoliberalizmin “piyasa her şeyi çözer” iddiası fiilen çökmüş; devlet müdahalesi yeniden merkezî hâle gelmiştir. Ancak bu dönüş, sosyal refahın güçlenmesi anlamına gelmemiştir. Aksine devletler, giderek daha fazla jeoekonomik araçlar kullanarak sermaye çıkarlarını korumaya yönelmiştir. Ticaret, teknoloji, enerji ve altyapı alanları artık açık biçimde stratejik etki alanlarının unsurları hâline gelmiştir⁴.

ABD’nin saldırgan dış politikası bu çerçevede anlaşılabilir: Çin’in yükselişi ve Avrupa’nın İran ile enerji iş birlikleri, ABD’yi hem Asya hem de Orta Doğu’da müdahale etmeye yöneltmiştir. ABD’nin ticaret savaşları, Orta Doğu müdahaleleri ve diplomatik baskıları; Avrupa’nın hem Çin hem de İran ile geliştirdiği uluslararası güç dengesi arayışlarını sınırlamayı hedefler⁵. Bu süreç, Avrupa’yı yalnızca ekonomik değil, stratejik olarak da çok kutuplu yeni dünya düzeninde kendi alanını korumaya zorlamaktadır.

ALMANYA: AVRUPA’NIN EKONOMİK LOKOMOTİFİ

Almanya; ihracata dayalı sanayi yapısı, yüksek teknolojik kapasitesi ve Çin ile yoğun ticari ilişkileri sayesinde Avrupa’nın ekonomik merkezi konumundadır⁶. Bu durum, Almanya’yı küresel değer zincirlerinde kritik bir düğüm noktası hâline getirir; ancak kriz dönemlerinde bu merkezî konum, ülke içindeki sosyal ve ekonomik kırılganlıkları da görünür kılar.

Almanya’daki sınıf yapısı son yıllarda önemli ölçüde dönüşmüştür. Geleneksel sanayi işçi sınıfı esnekleşmiş, taşeronlaşmış ve güvencesiz emek biçimleri yaygınlaşmıştır. Bu dönüşüm, ekonomik merkeziliğin sağladığı güçle birlikte siyasi alanda sağ popülist akımların yükselmesine zemin hazırlamış; merkez partilerin toplumsal meşruiyetini zayıflatmıştır. Yani Almanya’nın küresel ekonomik rolü, ülke içindeki sınıf dinamiklerini doğrudan etkilemekte ve kriz dönemlerinde bu etki daha belirgin hâle gelmektedir.

Federal ve koalisyoncu devlet yapısı, ani ve otoriter yönelimleri sınırlasa da sermaye yanlısı politikaların sürekliliğini güvence altına almaktadır. Devlet, farklı sermaye fraksiyonları arasındaki dengeyi korurken bu dengenin bedelini büyük ölçüde emekçi sınıflara yüklemektedir. Böylece Almanya’nın ekonomik ağırlığı, yalnızca Avrupa içindeki çifte merkezli yapının ekonomik ayağını oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda iç politika ve sınıfsal mücadelelerle şekillenen kırılgan bir dengeyi de ortaya çıkarır⁷.

FRANSA VE ALMANYA: AVRUPA’NIN STRATEJİK ÇİFTE MERKEZİ

Almanya ve Fransa, Avrupa’nın çifte merkezini oluşturan iki temel aktördür; ancak güçlerinin kaynağı farklıdır. Almanya ekonomik kapasitesiyle öne çıkarken, Fransa stratejik ve askerî kapasitesiyle ayrıcalıklı bir konum elde eder. Nükleer caydırıcılık, BM Güvenlik Konseyi üyeliği ve küresel askerî varlık, Fransa’ya yalnızca ulusal değil, Avrupa içinde de stratejik bir merkez olma özelliği sağlar⁸.

Bu farklılık, Avrupa’nın tek bir merkezden değil, ekonomik ve bölgesel güç dengeleri ile şekillenen bir "çifte merkezli yapı" olarak işlediğini gösterir⁷. Almanya ekonomik ağırlığıyla Avrupa’nın küresel değer zincirlerindeki rolünü belirlerken; Fransa stratejik ve askerî kapasitesi ile Avrupa’nın diplomatik ve güvenlik alanındaki inisiyatiflerini sürdürmektedir. Böylece her iki ülke, farklı ama tamamlayıcı güç kaynaklarıyla Avrupa’nın küresel konumunu tahkim etmektedir.

ABD’de derinleşen krizler, Çin’in yükselen gücü ve Avrupa’nın İran ile enerji iş birlikleri bu dengeyi sürekli test etmektedir. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Çin ziyareti, Avrupa’nın ABD’ye tamamen bağımlı olmadan ve Çin ile dengeli ilişkiler kurarak kendi stratejik alanını koruma çabasını somutlaştırmaktadır⁹. Bu ziyaret, Avrupa’nın çifte merkezli yapısının küresel güç dengeleri içindeki esnekliğini sürdürme gayretiyle doğrudan bağlantılıdır.

GÜÇ, KRİZ VE TOPLUMSAL DİRENİŞ: AVRUPA’NIN GELECEĞİ

Küresel kapitalizmin krizleri ve çifte merkezli yapı, Avrupa’nın hem kırılgan hem de dirençli olmasına yol açmaktadır. Avrupa’daki ezilen sınıflar ve toplumun alt tabakaları, bu süreçte hem sistemin baskılarına maruz kalmakta hem de değişimin yönünü etkileme potansiyeline sahip olmaktadır. İşçiler, göçmenler ve genç kuşaklar; örgütlü mücadele ve uluslararası dayanışma ile toplumsal etki yaratabilir. Bu durum, parlamentonun ötesinde bir muhalefet sorumluluğunu gündeme getirir.

Ancak sağ popülist hareketlerin yükselişi ve sosyal eşitsizlikleri manipüle eden aktörler bu potansiyeli tehdit etmektedir. Bu unsurlar toplumsal gerilimleri artırabilir ve demokratik kurumları zayıflatabilir.

Buna ek olarak, son bir yılda ABD ile İsrail arasındaki diplomatik ve askeri yakınlaşma, Orta Doğu ve Avrupa’ya yönelik eş zamanlı bir güç projeksiyonunu göstermektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD ziyaretlerindeki yoğunluk; ABD’nin uluslararası hukuk, BM kararları ve Kongre onayı gibi kurumları fiilen göz ardı ederek İsrail ile koordineli bir stratejik hareket sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler Avrupa’nın çifte merkezli stratejik konumunu test etmekte ve ABD–İsrail ekseninin hem Orta Doğu hem de küresel düzeyde bir güç provası yürüttüğünü göstermektedir.

Merz’in Çin ziyareti ile başlatılan denge arayışı, Avrupa açısından süreci daha kritik hâle getirmekte; ABD–İsrail koordinasyonunun baskısı altında stratejik esnekliği koruma çabalarını somutlaştırmaktadır¹¹. Sonuç olarak Avrupa’nın çifte merkezli yapısı, hem bir kırılganlık hem de bir direnç alanı olarak öne çıkmaktadır.