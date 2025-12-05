'Çok Önemli Bir Haber' sahneye çıkıyor
Melis Babadağ ve Fatih Al’ın rol aldığı, Fatih Al’ın yazıp yönettiği “Çok Önemli Bir Haber” 15 Aralık’ta Baba Sahne’de prömiyer yapıyor. Varoluş, görünür olma arzusu ve hayatla hesaplaşma temalarını işleyen oyun, İstanbul gösterimlerinin ardından 25–26 Aralık’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.
Key Film ve DeLiGeMİSİ’nin yapımcılığını üstlendiği “Çok Önemli Bir Haber”, 15 Aralık’ta Baba Sahne’de yapacağı prömiyerle tiyatro seyircisiyle buluşacak.
Çok Önemli Bir Haber’in sahnedeki iki ismi, güçlü performanslarıyla dikkat çeken Melis Babadağ ve Fatih Al.
Televizyon ve sinemadaki başarılı işlerinin yanı sıra sahne tecrübeleriyle de tanınan Al ve Babadağ, oyunun duygusal ritmini taşıyan incelikli yorumlarıyla öne çıkıyorlar.
Oyunun yazarı ve yönetmeni olan Fatih Al oyunculuğuyla da anlatının merkezini oluşturan çok katmanlı bir performans sunuyor.
İkili, karakterlerin giderek sertleşen varoluş mücadelesini sahne üzerinde dinamik ve güçlü bir enerjiyle karşılıklı besleyerek oyunun dramatik yapısını taşıyor.
Oyunun dramaturgisi Elif Çongur tarafından üstlenildi.
Çongur, oyunu “bir görünme telaşı, bir görünür olma çabası ve dolayısıyla bir varoluş tartışması” olarak tanımlıyor. Dramaturg, metnin temel izleğine ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor:
“Çok Önemli Bir Haber, Adam ve Kadın’ın kendileriyle, birbirleriyle ve giderek hayatla oynadıkları bir ‘Ben buradayım’ oyunu. Adını asla bilmediğimiz bir Adam’ın; önce adını asla bilmediğimiz bir Kadın’a, sonra dünyanın geri kalanına adını duyurma sancısının oyunu. Yüzeyde görünen bu izleğin altında; zaman zaman teatrallik fikriyle, zaman zaman dramatik evreninin kurallarıyla, zaman zaman tiyatronun kendisiyle kavga eden bir oyun.”
Yapımın dekor tasarımı Cihan Aşar’a, ışık tasarımı ise Alev Topal’a ait.
Çok Önemli Bir Haber, prömiyerin ertesi günü olan 16 Aralık’ta yeniden Baba Sahne’de izleyici karşısına çıkacak. Oyunun Ankara prömiyeri ise 25–26 Aralık tarihlerinde Tatbikat Sahnesinde gerçekleştirilecek.
Yazan - Yöneten: Fatih Al
Dramaturg: Elif Çongur
Oynayanlar: Melis Babadağ - Fatih Al
Dekor Tasarım: Cihan Aşar
Işık Tasarım: Alev Topal
Müzik: Fatih Al
Yönetmen Asistanı: Serhat Köroğlu
Oyun Fotoğrafları: Can Mocan
Afiş Tasarım: Zeynep Kar
Sosyal Medya - P&R: Simyth Production
Yapım: Key Film & DeLiGeMiSi