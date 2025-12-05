'Çok Önemli Bir Haber' sahneye çıkıyor

Key Film ve DeLiGeMİSİ’nin yapımcılığını üstlendiği “Çok Önemli Bir Haber”, 15 Aralık’ta Baba Sahne’de yapacağı prömiyerle tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Çok Önemli Bir Haber’in sahnedeki iki ismi, güçlü performanslarıyla dikkat çeken Melis Babadağ ve Fatih Al.

Televizyon ve sinemadaki başarılı işlerinin yanı sıra sahne tecrübeleriyle de tanınan Al ve Babadağ, oyunun duygusal ritmini taşıyan incelikli yorumlarıyla öne çıkıyorlar.

Oyunun yazarı ve yönetmeni olan Fatih Al oyunculuğuyla da anlatının merkezini oluşturan çok katmanlı bir performans sunuyor.

İkili, karakterlerin giderek sertleşen varoluş mücadelesini sahne üzerinde dinamik ve güçlü bir enerjiyle karşılıklı besleyerek oyunun dramatik yapısını taşıyor.

Oyunun dramaturgisi Elif Çongur tarafından üstlenildi.

Çongur, oyunu “bir görünme telaşı, bir görünür olma çabası ve dolayısıyla bir varoluş tartışması” olarak tanımlıyor. Dramaturg, metnin temel izleğine ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor:

“Çok Önemli Bir Haber, Adam ve Kadın’ın kendileriyle, birbirleriyle ve giderek hayatla oynadıkları bir ‘Ben buradayım’ oyunu. Adını asla bilmediğimiz bir Adam’ın; önce adını asla bilmediğimiz bir Kadın’a, sonra dünyanın geri kalanına adını duyurma sancısının oyunu. Yüzeyde görünen bu izleğin altında; zaman zaman teatrallik fikriyle, zaman zaman dramatik evreninin kurallarıyla, zaman zaman tiyatronun kendisiyle kavga eden bir oyun.”

Yapımın dekor tasarımı Cihan Aşar’a, ışık tasarımı ise Alev Topal’a ait.

Çok Önemli Bir Haber, prömiyerin ertesi günü olan 16 Aralık’ta yeniden Baba Sahne’de izleyici karşısına çıkacak. Oyunun Ankara prömiyeri ise 25–26 Aralık tarihlerinde Tatbikat Sahnesinde gerçekleştirilecek.

Yazan - Yöneten: Fatih Al

Dramaturg: Elif Çongur

Oynayanlar: Melis Babadağ - Fatih Al

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Işık Tasarım: Alev Topal

Müzik: Fatih Al

Yönetmen Asistanı: Serhat Köroğlu

Oyun Fotoğrafları: Can Mocan

Afiş Tasarım: Zeynep Kar

Sosyal Medya - P&R: Simyth Production

Yapım: Key Film & DeLiGeMiSi