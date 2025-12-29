Çok sayıda il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı, fırtına, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin birçok il ve ilçesinde eğitime bugün (29 Aralık Pazartesi) ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve yurttaşların güvenliği gerekçe gösterilirken; bazı bölgelerde tüm okullar tatil edilirken, bazı illerde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildi.

Zonguldak

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zolguldak'ta eğitime bugün için ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre Van'da kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün (29 Aralık Pazartesi) resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Karar kapsamında rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları da yer aldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muş

İl genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yozgat

Valilik, kent merkezi ile 6 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bitlis

Bitlis Valiliği, bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Kastamonu

5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

Hakkari

Bugün kent genelinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Mardin

Beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği ifade edildi.

Ağrı

İl genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

Sinop

Bazı ilçelerde bugün için taşımalı eğitime ara verildi. Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Çankırı

5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulandı, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bingöl

Adaklı ve Kiğı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Karlıova ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kırşehir

Valilik, bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla taşımalı eğitime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Aksaray

Valilikten yapılan açıklamada, muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Çaybaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Göksu İlk ve Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu ile Çakıllı İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Tokat

Başçiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi. Sulusaray ve Yeşilyurt ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Bilecik

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi hariç taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Urfa

Valilik, kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Elazığ

Vali Numan Hatipoğlu, kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar."

Gaziantep

Taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Afyonkarahisar

İl genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İl genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği belirtilen valilik açıklamasında, "Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizde idari izinli sayılacaklardır" ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği kaydedildi.

Giresun

Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.