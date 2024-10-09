Çok sayıda ilde asgari ücreti geçti: Kiranın en pahalı olduğu şehirler

Yüksek enflasyon, Türkiye’de konut fiyatları ve kira ücretlerini zirveye tırmandırmaya devam ediyor.

8 Haziran 2022'den 1 Temmuz 2024'e kadar 2 yıl boyunca yürürlükte kalan yüzde 25 tavan zam oranı fiiliyatta büyük oranda uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurmuştu. 1 Temmuz'da son verilen uygulama ile artık kira zamları yıllık enflasyona göre belirleniyor.

Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre Türkiye'de Eylül ayında kira fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46 arttı. 100 metrekarelik daireler üzerinden hesaplandığında 9 ilde ortalama kira fiyatları asgari ücreti geçti.

Gazete Duvar'ın Endeksa verilerinden yaptığı derlemeye göre; Türkiye'de kiranın en pahalı olduğu 20 il ve 100 metrekare daire ortalama kira fiyatları şu şekilde:

1 - İstanbul 24,900 TL

2 - Muğla 24,200 TL

3 - İzmir 21,600 TL

4 - Çanakkale 21,400 TL

5 - Antalya 18,800 TL

6 - Aydın 18,500 TL

7 - Edirne 18,100 TL

8 - Ankara 17,700 TL

9 - Bartın 17,100 TL

10 - Dersim 17,100 TL

11 - Kocaeli 17,000 TL

12 - Zonguldak 16,800 TL

13 - Balıkesir 16,700 TL

14 - Eskişehir 16,700 TL

15 - Isparta 16,500 TL

16 - Kırklareli 15,800 TL

17 - Yalova 15,500 TL

18 - Tekirdağ 15,500 TL

19 - Sinop 15,500 TL

20 - Denizli 15,400 TL