Çok sayıda ilde eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 20 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

BAYBURT

Bayburt’ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de devam edecek yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini Bayburt Valiliği duyurdu. Alınan kararla, eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

İl merkezi ve ilçelerde tüm eğitim-öğretim kurumlarının tatil edildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Bayburt Valiliğinden konuyla alakalı, "İlimiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının şiddetini artırması ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve ilçelerde tüm eğitim-öğretim kurumlarında (resmi/özel okullar, kurslar, kreşler, rehabilitasyon merkezleri) 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacaktır" açıklaması yapıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Kozaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamalarda, meteoroloji verilerine göre, aralıklarla devam eden kar yağışının yollarda aşırı buzlanmaya neden olabileceği, oluşması muhtemel olumsuzlara karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Hacıbektaş ilçesinde de kaymakamlık tarafından daha önce yapılan duyuruda ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçelerindeki tüm belde ve köy okullarında eğitime 20 Mart Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, eğitimin devam ettiği ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Bulancak ilçesinde de Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

KARAMAN

Karaman’da etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceğinin beklenmesi üzerine Karaman Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandın İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

NİĞDE

Niğde Valiliği, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

SİVAS

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kangal, Ulaş, İmranlı ilçeleri başta olmak üzere akşam saatlerinde başlayan yoğun kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın ardından Sivas Valiliği il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelinde, taşımalı eğitim, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

YOZGAT

Yozgat’ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, "20 Mart 2025 Perşembe günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve tipi nedeni göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 20 Mart 2025 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

KONYA-AKSARAY

Konya'da yoğun kar nedeniyle 11 ilçede, Aksaray'da ise 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Altınekin, Bozkır, Emirgazi, Hadim, Halkapınar, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Cihanbeyli'de ise ilçe merkezi dışındaki mahallelerdeki okullar ile ilçe genelindeki taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayılacak. Karatay ilçesinde de Kızören, Yenikent ve Yağlıbayat'taki okullar tatil edildi.

Aksaray'da da yoğun kar nedeniyle Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

KAYSERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri’de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

KIRŞEHİR

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.