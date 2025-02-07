Çok sayıda kentte eğitime ara verildi

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda kente okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Eğitime ara verilmesine ilişkin valilik ve kaymakamlıklar tarafından açıklama yapıldı.

Dersim'de Pülümür Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; köylerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 7 Şubat 2025 cuma günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bayburt’un Demirözü ilçesinde eğitim ve öğretime bugün de ara verildi.

Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime bugün de ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Tokat’ın Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Almus Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bursa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Büyükorhan ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Orhaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Büyükorhan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 cuma günü tam gün tüm ilk ve orta derecede okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca Orhaneli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilçemizde özel eğitim ve taşımalı eğitim öğrencilerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.