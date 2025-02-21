Çok sayıda kentte eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 21 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Başta İstanbul, Bursa, Çanakkale, Hakkari olmak üzere 30'dan fazla bölgede eğitime ara verilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

YALOVA

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada da bugün kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliğince yapılan açıklamada, il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde bugün için eğitime ara verildi. Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde bugün eğitime ara verileceğini duyurdu. Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime bugün için ara verildiği bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.​​​​​​​

İSTANBUL

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bugüneğitim-öğretime ara verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, 21 Şubat 2021 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

IĞDIR

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugüniçin eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti. Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

AĞRI

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kuran kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle bugün il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz, bugün kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildi.

RİZE

Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Kafkas Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 21 Şubat Cuma günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak" ifadelerine yer verildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi olacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocukları anaokulu, kreşler ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir." denildi.

Taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrencilerin ise bugün itibariyle eğitim öğretime devam edeceği kaydedildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Havran ilçesinin Küçükşapçı, Hallaçlar, Kobaklar, Kocaseyit ve Eğmir mahallelerindeki tüm okullarda, Büyükşapçı, Halılar, Çakmak mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Manyas ilçesindeki 9 taşıma merkezi okullarda toplam 734 öğrenci için taşımalı eğitime, Balya, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde ise tüm taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

ERZURUM

Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre ilçelerde kar yağışının ardından soğuk hava ile buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Açıklamalarda 21 Şubat Cuma günü Tekman, Horasan, Çat, Karayazı, Tortum ve Hınıs ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca Pasinler ve Uzundere'de taşımalı eğitime Aşkale'de ise kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.Tekman, Çat, Karayazı, Horasan ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BAYBURT

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün de eğitim-öğretime ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz hava durumu raporlarına bakılarak buzlanma ve donma nedeniyle oluşabilecek kaza durumlarından dolayı 21 Şubat Cuma günü köy okullarımız ve taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir" denildi.

ÇORUM

Laçin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve yollarda aşırı buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı olmayan öğrencilerin eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent merkezi ile Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

KIRIKKALE

Delice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi. İlçe genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında taşımalı eğitime, köylerden gelen öğrenciler için eğitim ve öğretime bugün bir gün ara verildiği belirtildi.

SİİRT

Siirt'te Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bugün ara verildi.

TOKAT

Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR

Emirdağ Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı bugün için eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu anaokulu ve ilkokula giden annelerin idari izinli sayılması durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitime ara verildi. Valilik, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağını açıkladı.

ARTVİN

Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Artvib Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21 Şubat 2025 Cuma günü karın ilimizde devam etmekte oluşu, aşırı buzlanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

DÜZCE

Düzce Valisi Selçuk Aslan yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Düzce ilimiz genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Şubat 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara veriyoruz. Ayrıca kamu kurumlarımızda görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır (Verilen hizmetin niteliği gereği kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır)" denildi.

Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya özen gösterilmesi istendi.

KONYA

Konya'nın Hadim, Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Hadim genelindeki eğitim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.