Çok sayıda kentte eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 26 Şubat Carşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen iller ve ilçeler şöyle:

RİZE

Rize'de de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'da da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

ARTVİN

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

SAMSUN

Samsun’da kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildi.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak 26 Şubat Çarşamba günü kent genelindeki eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

“Samsunlu hemşerilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim, öğretime 26 Şubat Çarşamba günü 1 gün ara verilmiştir."

SİNOP

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan duyuruya göre, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde eğitim-öğretime tamamen ara verildi. Bunun yanı sıra, Merkez ile Durağan ve Gerze ilçelerindeki köylerde ise sadece taşımalı eğitim yapılmayacak.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri haricindeki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Ayrıca, Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı, Tombul, Çayır, Ormantepe, Himmetoğlu, Hürremşah, Sorgun, Avlağasökü, Tatlıca, Aydınlar, Kızılcaelma, Emirhalil, Kaldırayak, Horzum ve Kazmasökü köylerinde görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izin kapsamına alındı.

BARTIN

Bartın’da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimi 1 gün ara verildi.

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında ’taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için’ 26 Şubat 2025 Çarsamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

IĞDIR

Iğdır’daki bazı okullarda eğitime kar engeliSpot-İçerikIğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı yarın için bazı yerlerde eğitime ara verildi. Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gülpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava şartlarından dolayı Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.