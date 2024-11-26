Çok sayıda kentte ev baskını: DEM Partili belediye başkanı gözaltına alındı

Birçok kentte düzenlenen ev baskınlarında Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler (MKG) Başkanı Rosa Metina’nın da aralarında olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

MA'da yer alan habere göre, Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ın da aralarında olduğu birçok kentte ev baskınları yapıldı.

Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, gazeteci Ahmet Sünbül, yönetmen Ardin Diren, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenlerin evlerine baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirildi. Bazı materyallere el konuldu.

MARDİN VE ŞIRNAK

Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan ev baskınlarında akraba olan Mehmet Şimdi (40), Mehmet Şimdi (22), Mehmet Nur Şimdi (22), Medine Şimdi (20) ve Roni Şimdi (17) isimli kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Söz konusu gözaltılara kayyum protestolarının gerekçe yapıldığı öğrenildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GAZETECİ VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA GÖZALTI

Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Bilge Aksu'nun da İstanbul'da gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gazeteci Alayumat'ın Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisi verildi.

İHD KURUCULARINDAN TANRIKULU GÖZALTINDA

İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından Nimet Tanrıkulu da evine sabah saatlerinde düzenlenen baskının ardından gözaltına alındı.Polis ekipleri evde arama gerçekleştirdi.

İHD tarafından yapılan açıklamada, "Derneğimizin kurucularından ve yöneticimiz Nimet Tanrıkulu, bu sabah evine baskın düzenlerek yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Dosyada gizlilik olduğu söyleniyor. Avukatlarımızla birlikte süreci takip ediyoruz" denildi.

Derneğimizin kurucularından ve yöneticimiz Nimet Tanrıkulu, bu sabah evine baskın düzenlerek yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Dosyada gizlilik olduğu söyleniyor. Avukatlarımızla birlikte süreci takip ediyoruz. pic.twitter.com/B2GAohxo3r — İHD İstanbul Şubesi (@ihdistanbul) November 26, 2024

19 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verilen toplam 50 kişinin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.