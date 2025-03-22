Çok sayıda kentte ev baskınları: Gözaltılar var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 106 kişiye yönelik düzenlenen İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Antalya ve Ankara’da sabah saatlerinde birçok adrese polis baskınları düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların kimlere yönelik olduğu, kaç kişinin gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Bu sabah Ankara’da düzenlenen şafak operasyonlarında arkadaşlarımızın evleri basıldı. 31 kişiyle birlikte 3 arkadaşımız gözaltına alındı. Baskılara boyun eğmeyeceğiz! Tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadeleye devam!" denildi.