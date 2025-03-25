Çok sayıda kentte ev baskınları: Gözaltılar var

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi önceki gün tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi.

Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Eskişehir’de, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu gençler gözaltına alındı" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu yasaklar ülkesinde isyan eden gençler, baskılarla ve gözaltılarla susturulmaya çalışılıyor. Artık yeter! Eskişehir’de, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu gençler gözaltına alındı. Hakkını arayan gençlere yönelik bu baskılara son verilsin, arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! Boykotu, mücadeleyi ve direnişi büyütmeye devam edeceğiz."

Bu yasaklar ülkesinde isyan eden gençler, baskılarla ve gözaltılarla susturulmaya çalışılıyor. Artık yeter!



Eskişehir’de, aralarında arkadaşlarımızın da bulunduğu gençler gözaltına alındı.



Hakkını arayan gençlere yönelik bu baskılara son verilsin, arkadaşlarımız derhal serbest… — SOL Genç Yedek (@solgencyedek) March 25, 2025

ÖYKÜ ARİN'İN BABASI ÇAĞDAŞ YAZICI GÖZALTINDA

Kamuoyunun, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası ile tanıdığı ve yapılan ilik nakli ile yaşama tutunan Öykü Arin Yazıcı'nın babası Çağdaş Yazıcı da ev baskınıyla gözaltına alındı.

Yazıcı'nın eşi Eylem Şen sosyal medya hesabından, "Bu sabah saatlerinde evimize yapılan baskınla eşim Çağdaş Yazıcı, göz altına alındı. Çağdaş ve gözaltına alınan herkes serbest bırakılmalı. Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!" diye yazdı.